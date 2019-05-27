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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 145,7 млрд руб.
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27 мая 2019 года 10:46
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 145,7 млрд руб.
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27 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 145,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 149,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.27 мая 2019 года 20:11
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Сбербанк России 7 июня начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-96R объемом 1 млрд рублей, 21 и 28 июня - серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60M-001Р-95R и ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36M-001Р-93R объемом по 2,5 млрд рублей каждая, говорится в сообщениях... читать дальше
.27 мая 2019 года 19:55
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.27 мая 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 мая снизилась на 0,09% и составила 43486,503 млрд руб.
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.27 мая 2019 года 19:15
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.27 мая 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,4454 руб.
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.27 мая 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3265 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3199 руб., максимальный - 9,335... читать дальше
.27 мая 2019 года 19:10
"Московская биржа" 27 мая зарегистрировала облигации ООО "Транс-Миссия" (Санкт-Петербург) серии БО-П01 объемом 150 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил понедельник ростом, благодаря позитивной динамике в Азии и Европе на фоне визита президента США Дональда Трампа в Японию В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%,... читать дальше
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Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе может инициировать дисциплинарную процедуру в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕК. Рекомендации,... читать дальше
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.27 мая 2019 года 18:37
Россельхозбанк в 2019 году панирует увеличить активы на уровне рынка - примерно на 12%, сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Лёвин в ходе телефонной конференции в понедельник. "Мы в целом запланировали рост наших активов на достаточно умеренном,... читать дальше
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.27 мая 2019 года 18:28
Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, направленного на защиту прав потребителей в сфере интернет-торговли и онлайн-услуг. Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о подготовке поправок в закон "О защите прав потребителей"... читать дальше
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