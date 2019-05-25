ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 64,6106 руб., курс евро 72,3186 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 72,3186 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,17 коп.

25 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 64,6106 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,93 коп.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,63 пункта (0,024%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2619,24 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43526,336 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 163,823 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1454 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,553 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2292 руб. Минимальный курс евро составил 72,0775 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,0775 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3313 руб. Минимальный курс юаня составил 9,315 руб., максимальный - 9,348... Минимальный курс юаня составил 9,315 руб., максимальный - 9,348... читать дальше

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Россия и Белоруссия утвердили дорожную карту по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба" в реверсном режиме на территорию РФ, сообщил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак. "Утверждена дорожная карта по вытеснению из трубопровода "Дружба"... "Утверждена дорожная карта по вытеснению из трубопровода "Дружба"... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил пятницу Европейские фондовые рынки демонстрировали мажорный настрой. Европейские фондовые рынки демонстрировали мажорный настрой. Азиатские рынки акций преимущественно закрылись в красной зоне. Азиатские рынки акций преимущественно закрылись в красной зоне. Котировки фьючерсов на индексы США с утра плюсовали Американские... Котировки фьючерсов на индексы США с утра плюсовали Американские... читать дальше

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Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил белорусский премьер Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым. "Мы ожидаем, что буквально... "Мы ожидаем, что буквально... читать дальше

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Минэкономразвития считает нужным разрешить зачеты налоговых обязательств банкротов: принимать переплату по налогам в счет имеющихся долгов по ним, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили разработку... В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили разработку... читать дальше

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Россия подтвердила готовность решать вопросы компенсации Белоруссии из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым. "Еще раз сегодня было... "Еще раз сегодня было... читать дальше

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Нефтяные цены, которые с утра пятницы демонстрировали положительную динамику после существенного снижения в предыдущие дни до минимумов за последние 2 месяца, к закрытию российского рынка акций скорректировались на снижение.. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на... Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на... читать дальше

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Напряженные отношения в торговле между США и Китаем оказывают негативное влияние на бизнес американских компаний в КНР, свидетельствуют результаты совместного опроса AmCham China (Американская торговая палата в Китае) и AmCham Shanghai (Американская торговая палата в... читать дальше

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Минфин России планирует постепенно сближать нормы закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) с положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), заявила журналистам руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной... читать дальше

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько выдвинул ряд предложений для эффективного развития туристической отрасли в РФ. "В среднесрочной перспективе нам надо жестко снизить фискальную нагрузку, упростить визовый режим, расширить лоукост перевозки и... "В среднесрочной перспективе нам надо жестко снизить фискальную нагрузку, упростить визовый режим, расширить лоукост перевозки и... читать дальше

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АО "Федеральная пассажирская компания" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии 001Р-06 на уровне 8,40% годовых, говорится в сообщении компании. В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен два раза, а объем размещения... В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен два раза, а объем размещения... читать дальше

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Центробанку РФ в ежегодном докладе целесообразно давать оценку конкурентной среды в финансовом секторе за последние 5 лет, а также публиковать планы регулятора относительно активов Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Соответствующие рекомендации содержатся в... Соответствующие рекомендации содержатся в... читать дальше

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