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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,2292 руб.
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24 мая 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,2292 руб.
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24 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2292 руб. Минимальный курс евро составил 72,0775 руб., максимальный - 72,4075 руб. К этому времени было заключено 6325 сделок. Объем торгов составил 30381,93 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,2325 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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