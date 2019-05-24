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24 мая 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,1961 руб.
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24 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3217 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1961 руб. Минимальный курс евро составил 72,1 руб., максимальный - 72,3575 руб. Было заключено 4013 сделок. Объем торгов составил 28079,22 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,1 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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