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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 64,6106 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 1,4%
МВФ ожидает сохранения темпов роста ВВП РФ в 2019 году на уровне среднего значения за последние три года, которое составляло в среднем 1,4%. При этом в заявлении не приводится конкретная цифра прогноза
 
Товары могут подорожать из-за ставок на эквайринг
Ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров - они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%, говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес Ассоциации банков России (АБР)....
 
Десять НПФ сконцентрировали 90% пенсионного рынка
Структура рынка частных фондов "максимально приблизилась" к характеристикам олигополистических рынков, приходят к выводу аналитики агентства "Эксперт РА" в своем ежегодном обзоре российской отрасли НПФ, пишет "Коммерсант". "Доля десяти крупнейших...
 
Добровольных банкротов становится все больше
Число граждан и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых была введена процедура банкротства, в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросло с 8,97 до 13,31 тысячи человек. Всего за время действия закона...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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24 мая 2019 года 12:39

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 64,6106 руб.

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24 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 64,6106 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,93 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
24 мая 2019 года 18:14
Минфин собирается сближать закон о закупках госкомпаний с законом о госзакупках
Минфин России планирует постепенно сближать нормы закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) с положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), заявила журналистам руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной...    читать дальше
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24 мая 2019 года 18:04
Предложения по развитию российской туротрасли будут направлены в Минэкономразвития
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько выдвинул ряд предложений для эффективного развития туристической отрасли в РФ.

"В среднесрочной перспективе нам надо жестко снизить фискальную нагрузку, упростить визовый режим, расширить лоукост перевозки и...    читать дальше
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24 мая 2019 года 18:02
ФПК установила ставку 1-го купона бондов объемом 8 млрд рублей на уровне 8,40%
АО "Федеральная пассажирская компания" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии 001Р-06 на уровне 8,40% годовых, говорится в сообщении компании.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен два раза, а объем размещения...    читать дальше
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24 мая 2019 года 17:55
ЦБР целесообразно публиковать свои планы в отношении активов ФКБС, считают в Госдуме
Центробанку РФ в ежегодном докладе целесообразно давать оценку конкурентной среды в финансовом секторе за последние 5 лет, а также публиковать планы регулятора относительно активов Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Соответствующие рекомендации содержатся в...    читать дальше
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24 мая 2019 года 17:46
Рост выпуска никеля в январе-апреле составил 4%, платиноидов - 14% - Росстат
В январе-апреле т.г. производство никеля в России выросло на 4,4%, следует из материалов Росстата.

В апреле производство никеля увеличилось на 7% в годовом сравнении.

Выпуск рафинированной меди в январе-апреле вырос на 1,2%, в апреле - на 1,4% к данным годичной...    читать дальше
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24 мая 2019 года 17:38
Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в I квартале выросла в 2,3 раза
По итогам 1-го квартала чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по МСФО выросла в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2018 г. - до 2,639 млрд руб., следует из неаудированной отчетности компании.

Выручка холдинга в январе-марте увеличилась на 20% - до 19,798 млрд...    читать дальше
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24 мая 2019 года 17:37
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 27 мая проведет сбор заявок на облигации объемом 72,97 млрд рублей
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует 27 мая с 11:00 МСК до 12:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций объемом 72,97 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Организатором выступит "ВТБ...    читать дальше
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24 мая 2019 года 17:31
ДОМ.РФ 28 мая будет собирать заявки на бонды объемом от 20 млрд рублей
ОМ.РФ планирует 28 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение 20-летних облигаций с офертой через 1,5 года серии 001P-06R объемом от 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на...    читать дальше
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24 мая 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,5381 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 904 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5381 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,3775 руб.,...    читать дальше
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24 мая 2019 года 17:23
Греф считает систему быстрых платежей пока небезопасной
Глава Сбербанка России Герман Греф считает Систему быстрых платежей (СБП) небезопасной.

"Мы видим, что пока это небезопасно, будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным - раз", - сказал Греф журналистам в пятницу. По словам топ-менеджера, банк продолжает...    читать дальше
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24 мая 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 27.05 по 02.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Публикация

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24 мая 2019 года 17:10
Орешкин не ожидает значимого влияния ситуации с "Дружбой" на макроэкономику в 2019 году
Ситуация с загрязнением нефтепровода "Дружба", повлиявшая на экспорт углеводородов из РФ, не окажет значимого влияния на макроэкономические показатели, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Определенное влияние на точечные цифры помесячные может быть, но в...    читать дальше
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24 мая 2019 года 17:04
Фондовая Америка выбрала зелёную зону
Американские фондовые индексы начали торги в пятницу с позитивным настроением.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:52 мск вырос на 0,56% и составлял 25633,2 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,49% - до 2836,14 пункта. Значение Nasdaq...    читать дальше
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24 мая 2019 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 27 мая по 3 июня
В понедельник, 27 мая, в Великобритании праздник - Весенний банковский выходной, в США праздник - День Поминовения.

В четверг, 30 мая, в Германии, Франции праздник - Вознесение Господне.

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В воскресенье, 2 июня, в Италии праздник - День провозглашения...
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24 мая 2019 года 16:58
В апреле выпуск легковых авто в РФ вырос на 5% - Росстат
В апреле т.г. производство легковых автомобилей в России выросло по сравнению с тем же месяцем 2018 г. на 5% - до 148 тыс. штук, сообщил Росстат.

По сравнению с мартом 2019 г. выпуск вырос на 7,7%.

Производство грузовых автомобилей в РФ в апреле 2019 г....    читать дальше
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24 мая 2019 года 16:51
Британский фунт укрепился после объявления об отставке Мэй
Фунт стерлингов немного укрепился в ходе торгов в пятницу после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении уйти в отставку, в то время как доллар США продолжил дешеветь по отношению к большинству основных валют.

Евро к 17:43 мск стоил...    читать дальше
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