ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 64,6106 руб.

24 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 64,6106 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,93 коп.

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Минфин России планирует постепенно сближать нормы закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) с положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), заявила журналистам руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной... читать дальше

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько выдвинул ряд предложений для эффективного развития туристической отрасли в РФ. "В среднесрочной перспективе нам надо жестко снизить фискальную нагрузку, упростить визовый режим, расширить лоукост перевозки и... "В среднесрочной перспективе нам надо жестко снизить фискальную нагрузку, упростить визовый режим, расширить лоукост перевозки и... читать дальше

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АО "Федеральная пассажирская компания" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии 001Р-06 на уровне 8,40% годовых, говорится в сообщении компании. В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен два раза, а объем размещения... В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен два раза, а объем размещения... читать дальше

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Центробанку РФ в ежегодном докладе целесообразно давать оценку конкурентной среды в финансовом секторе за последние 5 лет, а также публиковать планы регулятора относительно активов Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Соответствующие рекомендации содержатся в... Соответствующие рекомендации содержатся в... читать дальше

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В январе-апреле т.г. производство никеля в России выросло на 4,4%, следует из материалов Росстата. В апреле производство никеля увеличилось на 7% в годовом сравнении. В апреле производство никеля увеличилось на 7% в годовом сравнении. Выпуск рафинированной меди в январе-апреле вырос на 1,2%, в апреле - на 1,4% к данным годичной... Выпуск рафинированной меди в январе-апреле вырос на 1,2%, в апреле - на 1,4% к данным годичной... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по МСФО выросла в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2018 г. - до 2,639 млрд руб., следует из неаудированной отчетности компании. Выручка холдинга в январе-марте увеличилась на 20% - до 19,798 млрд... Выручка холдинга в январе-марте увеличилась на 20% - до 19,798 млрд... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует 27 мая с 11:00 МСК до 12:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций объемом 72,97 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Организатором выступит "ВТБ... Организатором выступит "ВТБ... читать дальше

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ОМ.РФ планирует 28 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение 20-летних облигаций с офертой через 1,5 года серии 001P-06R объемом от 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на... Ориентир ставки 1-го купона установлен на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 904 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5381 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,3775 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,3775 руб.,... читать дальше

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Глава Сбербанка России Герман Греф считает Систему быстрых платежей (СБП) небезопасной. "Мы видим, что пока это небезопасно, будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным - раз", - сказал Греф журналистам в пятницу. По словам топ-менеджера, банк продолжает... "Мы видим, что пока это небезопасно, будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным - раз", - сказал Греф журналистам в пятницу. По словам топ-менеджера, банк продолжает... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27.05 по 02.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Ситуация с загрязнением нефтепровода "Дружба", повлиявшая на экспорт углеводородов из РФ, не окажет значимого влияния на макроэкономические показатели, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. "Определенное влияние на точечные цифры помесячные может быть, но в... "Определенное влияние на точечные цифры помесячные может быть, но в... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в пятницу с позитивным настроением. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:52 мск вырос на 0,56% и составлял 25633,2 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,49% - до 2836,14 пункта. Значение Nasdaq... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:52 мск вырос на 0,56% и составлял 25633,2 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,49% - до 2836,14 пункта. Значение Nasdaq... читать дальше

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В понедельник, 27 мая, в Великобритании праздник - Весенний банковский выходной, в США праздник - День Поминовения. В четверг, 30 мая, в Германии, Франции праздник - Вознесение Господне. В четверг, 30 мая, в Германии, Франции праздник - Вознесение Господне. . В воскресенье, 2 июня, в Италии праздник - День провозглашения... В воскресенье, 2 июня, в Италии праздник - День провозглашения...

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В апреле т.г. производство легковых автомобилей в России выросло по сравнению с тем же месяцем 2018 г. на 5% - до 148 тыс. штук, сообщил Росстат. По сравнению с мартом 2019 г. выпуск вырос на 7,7%. По сравнению с мартом 2019 г. выпуск вырос на 7,7%. Производство грузовых автомобилей в РФ в апреле 2019 г.... Производство грузовых автомобилей в РФ в апреле 2019 г.... читать дальше

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Фунт стерлингов немного укрепился в ходе торгов в пятницу после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении уйти в отставку, в то время как доллар США продолжил дешеветь по отношению к большинству основных валют. Евро к 17:43 мск стоил... Евро к 17:43 мск стоил... читать дальше

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