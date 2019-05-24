Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 149,3 млрд руб.

24 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 149,3 млрд руб.

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг японского автопроизводителя Nissan Motor Co. до "A3" с "A2", прогноз рейтинга - "негативный". "Рейтинговое действие завершает пересмотр рейтинга с возможностью понижения, инициированный 19 февраля... "Рейтинговое действие завершает пересмотр рейтинга с возможностью понижения, инициированный 19 февраля... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 17 мая составил 10 трлн 395,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 8 мая денежная база в России равнялась 10 трлн 354,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,4%, или на 41 млрд... На 8 мая денежная база в России равнялась 10 трлн 354,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,4%, или на 41 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3328 руб. Минимальный курс юаня составил 9,325 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,325 руб., максимальный -... читать дальше

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Банку России пора задуматься о смягчении денежно-кредитной политики, полагает Международный валютный фонд. Совет директоров ЦБ 26 апреля решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. При этом регулятор допустил возможность снижения ключевой ставки во... Совет директоров ЦБ 26 апреля решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. При этом регулятор допустил возможность снижения ключевой ставки во... читать дальше

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ЦБ РФ 22 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 19,42 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 14 мая по 6 июня планирует приобрести валюту на 300,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,7 млрд... Минфин с 14 мая по 6 июня планирует приобрести валюту на 300,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,7 млрд... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 712 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,6272... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 149,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Аналитики отмечают, что торговая война между США и Китаем продолжает оказывать давление на развивающиеся рынки (ЕМ). Об этом говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В результате совокупный чистый отток капитала с... В результате совокупный чистый отток капитала с... читать дальше

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Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что часть дивидендов Сбербанка следует учитывать в доходах Банка России, а не направлять в федеральный бюджет. "Я думаю, что это абсолютно правильно. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы часть их... "Я думаю, что это абсолютно правильно. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы часть их... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Онлайн микрофинанс" серии БО-01 объемом 300 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ruBB+", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне... Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,6274... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,63 пункта (0,482%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2631,24 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,81 пункта (0,612%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,81 пункта (0,612%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,6274 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 22,76 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 22,76 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал с умеренного роста на фоне отскока нефти вверх вслед за обвалом накануне Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в пятницу, участники рынка следят за торговым конфликтом... Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в пятницу, участники рынка следят за торговым конфликтом... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,96/65,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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ООО "Стройжилинвест" продлил срок обращения облигаций 1-й серии на 3 года, говорится в сообщении компании. Первоначально срок обращения выпуска составлял 5 лет (1820 дней), согласно новому решению срок обращения составит 8 лет (2190 дней). Первоначально срок обращения выпуска составлял 5 лет (1820 дней), согласно новому решению срок обращения составит 8 лет (2190 дней). Компания в июле 2014... Компания в июле 2014... читать дальше

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