Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2629,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1356,01 млрд руб.

24 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 мая составили по Российской Федерации 2629,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2328,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2567 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2247,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 мая составили 1356,01 млрд руб. против 1375,08328 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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