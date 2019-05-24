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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,8369 руб.
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24 мая 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,8369 руб.

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24 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 71,8369 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,58 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
24 мая 2019 года 11:07
Moody's понизило рейтинг Nissan
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг японского автопроизводителя Nissan Motor Co. до "A3" с "A2", прогноз рейтинга - "негативный".

"Рейтинговое действие завершает пересмотр рейтинга с возможностью понижения, инициированный 19 февраля...    читать дальше
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24 мая 2019 года 11:01
Денежная база в России выросла за неделю на 41 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 17 мая составил 10 трлн 395,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 8 мая денежная база в России равнялась 10 трлн 354,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,4%, или на 41 млрд...    читать дальше
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24 мая 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,3328 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3328 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,325 руб., максимальный -...    читать дальше
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24 мая 2019 года 10:58
МВФ советует ЦБ РФ не затягивать со снижением ставки, иначе инфляция может упасть ниже таргета
Банку России пора задуматься о смягчении денежно-кредитной политики, полагает Международный валютный фонд.

Совет директоров ЦБ 26 апреля решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. При этом регулятор допустил возможность снижения ключевой ставки во...    читать дальше
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24 мая 2019 года 10:51
ЦБ РФ 22 мая купил валюту для Минфина на 19,42 млрд рублей
ЦБ РФ 22 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 19,42 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 14 мая по 6 июня планирует приобрести валюту на 300,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,7 млрд...    читать дальше
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24 мая 2019 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 64,6272 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 712 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,6272...    читать дальше
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24 мая 2019 года 10:44
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 149,3 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 149,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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24 мая 2019 года 10:36
Торговая война США и Китая продолжает оказывать давление на развивающиеся рынки
Аналитики отмечают, что торговая война между США и Китаем продолжает оказывать давление на развивающиеся рынки (ЕМ). Об этом говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

В результате совокупный чистый отток капитала с...    читать дальше
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24 мая 2019 года 10:28
Греф: это абсолютно правильно, чтобы часть дивидендов Сбербанка оставалась в ЦБ
Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что часть дивидендов Сбербанка следует учитывать в доходах Банка России, а не направлять в федеральный бюджет.

"Я думаю, что это абсолютно правильно. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы часть их...    читать дальше
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24 мая 2019 года 10:25
"Эксперт РА" присвоил выпуску БО-01 бондов "Онлайн микрофинанс" рейтинг "ruBB+"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Онлайн микрофинанс" серии БО-01 объемом 300 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ruBB+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне...    читать дальше
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24 мая 2019 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 64,6274 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,6274...    читать дальше
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24 мая 2019 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 24 мая растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,63 пункта (0,482%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2631,24 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,81 пункта (0,612%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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24 мая 2019 года 10:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 64,63 руб., евро - 72,34 руб.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,6274 руб.

По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 22,76 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на...    читать дальше
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24 мая 2019 года 10:03
Российский рынок акций открылся ростом
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал с умеренного роста на фоне отскока нефти вверх вслед за обвалом накануне

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в пятницу, участники рынка следят за торговым конфликтом...    читать дальше
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24 мая 2019 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 63,96/65,53 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,96/65,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
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24 мая 2019 года 09:56
"Стройжилинвест" продлил срок обращения облигаций 1-й серии на 3 года
ООО "Стройжилинвест" продлил срок обращения облигаций 1-й серии на 3 года, говорится в сообщении компании.

Первоначально срок обращения выпуска составлял 5 лет (1820 дней), согласно новому решению срок обращения составит 8 лет (2190 дней).

Компания в июле 2014...    читать дальше
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