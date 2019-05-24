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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,4913 руб.
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24 мая 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,4913 руб.
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24 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 64,4913 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,57 коп.
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24 мая 2019 года 11:07
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг японского автопроизводителя Nissan Motor Co. до "A3" с "A2", прогноз рейтинга - "негативный". "Рейтинговое действие завершает пересмотр рейтинга с возможностью понижения, инициированный 19 февраля... читать дальше
.24 мая 2019 года 11:01
Объем денежной базы в узком определении в России на 17 мая составил 10 трлн 395,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 8 мая денежная база в России равнялась 10 трлн 354,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,4%, или на 41 млрд... читать дальше
.24 мая 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3328 руб. Минимальный курс юаня составил 9,325 руб., максимальный -... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:58
Банку России пора задуматься о смягчении денежно-кредитной политики, полагает Международный валютный фонд. Совет директоров ЦБ 26 апреля решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. При этом регулятор допустил возможность снижения ключевой ставки во... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:51
ЦБ РФ 22 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 19,42 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 14 мая по 6 июня планирует приобрести валюту на 300,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,7 млрд... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 712 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,6272... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:44
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 149,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.24 мая 2019 года 10:36
Аналитики отмечают, что торговая война между США и Китаем продолжает оказывать давление на развивающиеся рынки (ЕМ). Об этом говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В результате совокупный чистый отток капитала с... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:28
Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что часть дивидендов Сбербанка следует учитывать в доходах Банка России, а не направлять в федеральный бюджет. "Я думаю, что это абсолютно правильно. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы часть их... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:25
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Онлайн микрофинанс" серии БО-01 объемом 300 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ruBB+", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,6274... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,63 пункта (0,482%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2631,24 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,81 пункта (0,612%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,6274 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 22,76 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:03
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал с умеренного роста на фоне отскока нефти вверх вслед за обвалом накануне Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в пятницу, участники рынка следят за торговым конфликтом... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 63,96/65,53 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,96/65,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
.24 мая 2019 года 09:56
ООО "Стройжилинвест" продлил срок обращения облигаций 1-й серии на 3 года, говорится в сообщении компании. Первоначально срок обращения выпуска составлял 5 лет (1820 дней), согласно новому решению срок обращения составит 8 лет (2190 дней). Компания в июле 2014... читать дальше
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