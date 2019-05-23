Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,6242 руб.

23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6242 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,4275 руб., максимальный - 64,885 руб. Было заключено 12588 сделок. Объем торгов составил 62609,57 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,82 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.