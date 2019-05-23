Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,8744 руб.

23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 962 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8744 руб.

Минимальный курс евро составил 71,73 руб., максимальный - 72,185 руб. Было заключено 4206 сделок. Объем торгов составил 25090,27 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,0225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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