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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,8744 руб.
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23 мая 2019 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,8744 руб.

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23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 962 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8744 руб.

Минимальный курс евро составил 71,73 руб., максимальный - 72,185 руб. Было заключено 4206 сделок. Объем торгов составил 25090,27 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,0225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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