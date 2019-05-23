Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 мая

23 мая. FINMARKET.RU -РФ с 24 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2645,61 (+7,15) руб./грамм; на серебро - 30,02 (+0,12) руб./грамм; на платину - 1658,75 (-18,77) руб./грамм; на палладий - 2718,28 (-5,1) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,1 пункта (0,762%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2618,61 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 30309,482 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,886 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 290 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3121 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2841 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2841 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,0139 руб. Минимальный курс евро составил 71,7375 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,7375 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3884 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6918 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ООО "Онлайн микрофинанс" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов проходил с 16 по 21 мая. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 15,5% годовых, что соответствует... Сбор заявок инвесторов проходил с 16 по 21 мая. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 15,5% годовых, что соответствует... читать дальше

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ООО "Девелоперская компания "Ноймарк" полностью разместило 2-летние коммерческие облигации серии КО-П02 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил с 20 по 21 мая. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 20% годовых, ставка... Сбор заявок проходил с 20 по 21 мая. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 20% годовых, ставка... читать дальше

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Рынок акций РФ снизился вслед за мировыми площадками и обвалившейся нефтью из-за опасений затяжной торговой войны США и Китая, что может привести к замедлению мировой экономики; откат индекса МосБиржи сдерживался ослаблением рубля. В четверг в Азии преобладала... В четверг в Азии преобладала... читать дальше

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ПАО "Мечел" установило ставку 17-18-го купонов облигаций 17-18-й серий в размере 10,375% годовых, говорится в сообщениях компании. Оба выпуска общим объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2011 года. Как сообщалось, данные бумаги были... Оба выпуска общим объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2011 года. Как сообщалось, данные бумаги были... читать дальше

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овкомбанк установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Обновленная стратегия развития "Росгеологии" будет основана на новых механизмах финансирования, формах партнерства и технологиях, сообщил "Интерфаксу" глава холдинга Сергей Горьков. "Она будет ориентирована на новые технологии. В "Росгеологии" были новые технологии по... читать дальше

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"Уралкалий" сдвинул выход на полную мощность основных инвестпроектов на период после 2025 года, следует из презентации властей Пермского края к совещанию с вице-премьером Дмитрием Козаком, которое состоялось на этой неделе. В частности, Усть-Яйву планируется вывести на проектные... читать дальше

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Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю, завершившуюся в четверг, опустилась до 4,06% годовых по сравнению с 4,07% годовых неделей ранее. Год назад ставка находилась на отметке 4,66% годовых, сообщается в обзоре государственной ипотечной... читать дальше

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Акции ВТБ вечером в четверг подскочили к уровням начала апреля на дивидендных новостях - банк заложил в стратегию выплату дивидендов за 2019-2022 годы в размере 50% прибыли по МСФО, о чем говорится в презентации банка ко дню аналитика. На "Московской бирже" к 18:06 мск... На "Московской бирже" к 18:06 мск... читать дальше

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Падение цен на нефть эталонных марок продолжает набирать обороты в ходе торгов в четверг на опасениях относительно торгового конфликта Вашингтона и Пекина и данных о росте запасов топлива в США. Аналогичная негативная динамика сформировалась и на американском рынке... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-й и 4-й дополнительные выпуски облигаций Газпромбанка (ГПБ) серии 001Р-03Р объемом 500 млн рублей и 1 млрд рублей соответственно, говорится в сообщении биржи. Допвыпуску N3 присвоен идентификационный номер 4B020300354B001P,... Допвыпуску N3 присвоен идентификационный номер 4B020300354B001P,... читать дальше

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