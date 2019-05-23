Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 171,4 млрд руб.

23 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 мая по данным на начало операционного дня выросло до 171,4 млрд руб.

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Словацкая компания Transpetrol начала прокачку чистой российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил сегодня представитель компании. "Мы можем подтвердить, что компания Transpetrol возобновила подачу нефти на нефтеперерабатывающий завод Slovnaft и другим клиентам вчера... читать дальше

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Подготовлен план развития в России квантовых технологий, по которому к 2024 году должно быть сокращено отставание страны в этой области: предполагается создать профильную организацию и выделить более 43 млрд руб. инвестиций. Будет привлечен и бизнес: последнему интересны в... читать дальше

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не обсуждали вопрос поставок нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что лидеры двух стран могут провести встречу на предстоящей неделе в... читать дальше

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Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита по нефтепроводам, заявил в четверг в Минске посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев. "Буквально вчера посол Беларуси в Казахстане Ничкасов провел очень... "Буквально вчера посол Беларуси в Казахстане Ничкасов провел очень... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,99 пункта (0,492%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2625,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2632,02 (-0,25%) пункта,... читать дальше

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Группа Сбербанка получила право собственности на акции кипрской компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", говорится в пресс-релизе банка. Банк принял решение о досрочном взыскании долга с НПЗ, залогом были акции материнской... Банк принял решение о досрочном взыскании долга с НПЗ, залогом были акции материнской... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 30 мая проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-14 объемом не менее 10 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - премия 130 б.п. к ОФЗ с погашением через 3,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 16 мая по 23 мая) - 65,156 руб. за доллар, максимальное значение - 65,5136 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,21 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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С момента расширения Москвы в 2012 году на присоединённых территориях число рабочих мест увеличилось в 2,5 раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин "Новая Москва развивается, строятся жилые микрорайоны. Это хорошо, жильё относительно недорогое, но очень не хотелось бы,... "Новая Москва развивается, строятся жилые микрорайоны. Это хорошо, жильё относительно недорогое, но очень не хотелось бы,... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,79/65,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 71,33/72,67 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,06/64,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 18 коп., средний...

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Российские нефтяные компании (НК), кроме мини-НПЗ, в апреле 2019 года повысили отгрузку автобензина на экспорт по сравнению с мартом на 6,6% - до 498,532 тыс. тонн, свидетельствуют данные ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Отгрузка всего автобензина на внутренний рынок сократилась за... Отгрузка всего автобензина на внутренний рынок сократилась за... читать дальше

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Фондовые индексы Западной Европы резко снижаются из-за худших, чем ожидалось, статданных из Германии и еврозоны. Как стало известно в четверг, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в мае увеличился до 51,6 пункта с 51,5 пункта в апреле, тогда как аналитики... Как стало известно в четверг, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в мае увеличился до 51,6 пункта с 51,5 пункта в апреле, тогда как аналитики... читать дальше

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Чистая прибыль китайской Lenovo Group Ltd., крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров, в минувшем финансовом году составила $597 млн по сравнению с убытком в размере $189 млн годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании, доналоговая прибыль за... Как сообщается в пресс-релизе компании, доналоговая прибыль за... читать дальше

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ЦБ РФ 21 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 19,49 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 14 мая по 6 июня планирует приобрести валюту на 300,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,7 млрд... Минфин с 14 мая по 6 июня планирует приобрести валюту на 300,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,7 млрд... читать дальше

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