Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2567 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1375,08 млрд руб.

23 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 2567 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2247,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2916,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2594,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 мая составили 1375,08 млрд руб. против 1149,03645 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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