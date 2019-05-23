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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2567 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1375,08 млрд руб.
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23 мая 2019 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2567 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1375,08 млрд руб.
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23 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 2567 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2247,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2916,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2594,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 мая составили 1375,08 млрд руб. против 1149,03645 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,99 пункта (0,492%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2625,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2632,02 (-0,25%) пункта,... читать дальше
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.23 мая 2019 года 13:09
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 30 мая проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-14 объемом не менее 10 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - премия 130 б.п. к ОФЗ с погашением через 3,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на... читать дальше
.23 мая 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 65,156 руб.
Минимальное значение за неделю (с 16 мая по 23 мая) - 65,156 руб. за доллар, максимальное значение - 65,5136 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,21 руб. Это автоматическое сообщение.
.23 мая 2019 года 13:04
С 2012 года в Москве на присоединённых территориях число рабочих мест увеличилось в 2,5 раза - Собянин
С момента расширения Москвы в 2012 году на присоединённых территориях число рабочих мест увеличилось в 2,5 раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин "Новая Москва развивается, строятся жилые микрорайоны. Это хорошо, жильё относительно недорогое, но очень не хотелось бы,... читать дальше
.23 мая 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,79/65,16 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,79/65,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи...
.23 мая 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 71,33/72,67 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал на...
.23 мая 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 23 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,06/64,82 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,06/64,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 18 коп., средний...
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Российские нефтяные компании (НК), кроме мини-НПЗ, в апреле 2019 года повысили отгрузку автобензина на экспорт по сравнению с мартом на 6,6% - до 498,532 тыс. тонн, свидетельствуют данные ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Отгрузка всего автобензина на внутренний рынок сократилась за... читать дальше
.23 мая 2019 года 12:49
Фондовые индексы Западной Европы резко снижаются из-за худших, чем ожидалось, статданных из Германии и еврозоны. Как стало известно в четверг, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в мае увеличился до 51,6 пункта с 51,5 пункта в апреле, тогда как аналитики... читать дальше
.23 мая 2019 года 12:38
Чистая прибыль китайской Lenovo Group Ltd., крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров, в минувшем финансовом году составила $597 млн по сравнению с убытком в размере $189 млн годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании, доналоговая прибыль за... читать дальше
.23 мая 2019 года 12:27
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