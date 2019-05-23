ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,4156 руб.

23 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 64,4156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,16 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,18 пункта (0,848%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2638,71 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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АО "ФСК ЕЭС" установило ставку 16-17-го купонов облигаций 18-й серии в размере 6,8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в декабре 2011 года разместила облигации 18-й серии на 15 млрд рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена в размере 8,5% годовых. По... Компания в декабре 2011 года разместила облигации 18-й серии на 15 млрд рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена в размере 8,5% годовых. По...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43477,663 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 566,658 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3005 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2831 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2634 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2634 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1879 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7746 руб. Минимальный курс евро составил 71,655 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,655 руб.,... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба в среду рекомендовала нефтяным компаниям увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счёт снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов, сообщил "Интерфаксу" начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду в положительной зоне. В среду в Азии динамика индексов была смешанная (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%). В среду в Азии динамика индексов была смешанная (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%). Фондовая Европа после дневного роста ушла в "минус"... Фондовая Европа после дневного роста ушла в "минус"... читать дальше

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Россия в апреле 2019 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 61,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат. По сравнению с мартом 2019 года рост составил 26,8%. По сравнению с мартом 2019 года рост составил 26,8%. Всего за 4... Всего за 4...

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"Московская биржа" утвердила изменения в решение о выпуске облигаций банка "ДельтаКредит" серии БО-001Р-01 в части замены эмитента биржевых облигаций при реорганизации в форме присоединения на его правопреемника - Росбанк, говорится в сообщении биржи. Ранее биржа... Ранее биржа... читать дальше

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ООО "ОВК Финанс" (входит в группу компаний "Объединенная вагонная компания" "ОВК") определило ставку 12-го купона облигаций 1-й серии в размере 9,9% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в декабре 2013 года полностью разместила 3-летние облигации 1-й серии... Компания в декабре 2013 года полностью разместила 3-летние облигации 1-й серии... читать дальше

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Япония в апреле увеличила импорт нефти из России на 62,7% относительно того же месяца прошлого года - до 1,035 млн килолитров, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Это максимальный показатель с июля 2017 года,... Это максимальный показатель с июля 2017 года,... читать дальше

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Российское подразделение американского автопроизводителя Ford ООО "Форд Соллерс Холдинг" отзывает в РФ 14,576 тыс. автомобилей Ford Explorer, говорится в сообщении Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2012 г. по апрель 2018 г., с VIN-кодами... Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2012 г. по апрель 2018 г., с VIN-кодами... читать дальше

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в бюджете в полном объеме заложены деньги на повышение зарплат федеральным бюджетникам, но по региональным бюджетникам в отдельных регионах есть небольшой дефицит. "Что касается... "Что касается... читать дальше

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Сбербанк России 27 мая начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-92R объемом 500 млн рублей, 28 мая выпуск серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R объемом $20 млн и 11 июня - выпуск серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R объемом 1 млрд рублей, говорится в... читать дальше

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Банк России в первом квартале 2019 года выявил более 50 нелегальных участников на рынке форекс, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в ходе выступления на конференции НАУФОР. "В прошлом году мы принимали... "В прошлом году мы принимали... читать дальше

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