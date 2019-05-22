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22 мая 2019 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 мая
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22 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2638,46 (-9,13) руб./грамм; на серебро - 29,9 (-0,04) руб./грамм; на платину - 1677,52 (-7,31) руб./грамм; на палладий - 2723,38 (-38,34) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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