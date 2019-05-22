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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 10 мая по 17 мая на 4740 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3716 тыс. баррелей
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22 мая 2019 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 10 мая по 17 мая на 4740 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3716 тыс. баррелей
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22 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4740 тыс. баррелей - до 476,775 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3716 тыс. баррелей и составили 228,74 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 768 тыс. баррелей, достигнув 126,415 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1700 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 850 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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