Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3042 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3042 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,14 руб., максимальный - 64,4825 руб. Была заключена 9901 сделка. Объем торгов составил 38533,24 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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