Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,7782 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7782 руб.

Минимальный курс евро составил 71,645 руб., максимальный - 71,8925 руб. Было заключено 3735 сделок. Объем торгов составил 15678,08 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,71 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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