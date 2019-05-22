Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2878 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2878 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2775 руб., максимальный - 9,2963 руб. Было заключено 55 сделок. Объем торгов составил 310,82 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,292 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.