Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,9426 руб.

21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9426 руб.

Минимальный курс евро составил 71,86 руб., максимальный - 72,0275 руб. Было заключено 3417 сделок. Объем торгов составил 16574,07 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,9225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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