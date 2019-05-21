21 мая 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Май 2019
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Апрель 2019
Это автоматическое сообщение.
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21 мая 2019 года 13:37
Госпрограмма развития сельских территорий РФ может получить статус национального проекта, сообщил зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак в ходе форума сельских депутатов.
"Наша задача сделать так, чтобы программа развития сельских территорий получила статус... читать дальше
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21 мая 2019 года 13:29
Цены на кукурузу на торгах в Чикаго повысились до максимальной отметки почти за год на данных о снижении объема посевов этой культуры в США.
Стоимость июльского фьючерса на кукурузу растет во вторник на 1,5%, до $3,9475 за бушель, что является рекордной отметкой с июня... читать дальше
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21 мая 2019 года 13:21
Российский рекламный рынок в 1-мI квартале 2019 года увеличился на 4% в годовом сравнении, до примерно 111 млрд рублей без НДС, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).
Динамика рынка замедлилась как по сравнению с 2018 годом в целом (12%), так и по... читать дальше
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21 мая 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,95 пункта (1,359%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2606,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2607,95 (+1,41%) пункта, минимальное - 2572,48... читать дальше
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21 мая 2019 года 13:13
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, проект "Северный поток-2" будет реализован и запущен.
"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских... читать дальше
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21 мая 2019 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 14 мая по 21 мая) - 65,1314 руб. за доллар, максимальное значение - 65,9781 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,85 руб.
Это автоматическое сообщение.
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21 мая 2019 года 13:05
Долю инструментов финансового рынка в структуре денежных накоплений российского населения можно удвоить, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим дальнейший потенциал этого рынка. Вот сейчас, если посмотреть структуру денежных накоплений, то инструменты... читать дальше
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21 мая 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,81/65,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи...
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21 мая 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,06/64,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 6 коп., средний...
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21 мая 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 71,44/72,8 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...
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21 мая 2019 года 12:57
Темпы роста экономики Сингапура в первом квартале замедлились до 1,2% (в годовом выражении) - минимального уровня почти за десять лет на фоне сокращения производства вследствие торговой войны между США и Китаем. Власти сузили прогнозируемый диапазон роста ВВП на текущий год.... читать дальше
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21 мая 2019 года 12:51
Сегодня в ходе торгов индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".
Индекс МосБиржи к 12:48 мск поднялся до 2602,29 пункта (+1,19%). Предыдущий пик был зафиксирован 23 апреля - 2599,53... читать дальше
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21 мая 2019 года 12:48
На минувшей неделе общие повседневные расходы и средний чек пошли на спад, говорится в исследовании компании Ромир. В среднем российская семья потратила за неделю с 13 по 19 мая на привычные товары 4209 руб. Это на 1,7% меньше, чем неделей ранее, и на 2% меньше, чем в... читать дальше
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21 мая 2019 года 12:40
Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Первоначально "Газпром" за 2018 год планировал платить... читать дальше
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21 мая 2019 года 12:32
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает, что российский финансовый рынок в течение следующих нескольких лет продолжит расти при отсутствии шоков. "Я думаю, что мы сейчас находимся в моменте старта. Я думаю, что если не будет неких новых шоков, мы не можем это... читать дальше
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21 мая 2019 года 12:26
ВВП Таиланда в 1-м квартале 2019 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные Национального совета по экономическому и социальному развитию (NESDB). В четвертом квартале прошлого года экономика увеличилась на 3,6%. Рост экономики... читать дальше
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