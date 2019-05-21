ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,9631 руб.

21 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 71,9631 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,33 коп.

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Госпрограмма развития сельских территорий РФ может получить статус национального проекта, сообщил зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак в ходе форума сельских депутатов. "Наша задача сделать так, чтобы программа развития сельских территорий получила статус... "Наша задача сделать так, чтобы программа развития сельских территорий получила статус... читать дальше

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Цены на кукурузу на торгах в Чикаго повысились до максимальной отметки почти за год на данных о снижении объема посевов этой культуры в США. Стоимость июльского фьючерса на кукурузу растет во вторник на 1,5%, до $3,9475 за бушель, что является рекордной отметкой с июня... Стоимость июльского фьючерса на кукурузу растет во вторник на 1,5%, до $3,9475 за бушель, что является рекордной отметкой с июня... читать дальше

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Российский рекламный рынок в 1-мI квартале 2019 года увеличился на 4% в годовом сравнении, до примерно 111 млрд рублей без НДС, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Динамика рынка замедлилась как по сравнению с 2018 годом в целом (12%), так и по... Динамика рынка замедлилась как по сравнению с 2018 годом в целом (12%), так и по... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,95 пункта (1,359%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2606,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2607,95 (+1,41%) пункта, минимальное - 2572,48... читать дальше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, проект "Северный поток-2" будет реализован и запущен. "Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских... "Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 14 мая по 21 мая) - 65,1314 руб. за доллар, максимальное значение - 65,9781 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,85 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Долю инструментов финансового рынка в структуре денежных накоплений российского населения можно удвоить, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы видим дальнейший потенциал этого рынка. Вот сейчас, если посмотреть структуру денежных накоплений, то инструменты... "Мы видим дальнейший потенциал этого рынка. Вот сейчас, если посмотреть структуру денежных накоплений, то инструменты... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,81/65,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,06/64,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 6 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 71,44/72,8 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Темпы роста экономики Сингапура в первом квартале замедлились до 1,2% (в годовом выражении) - минимального уровня почти за десять лет на фоне сокращения производства вследствие торговой войны между США и Китаем. Власти сузили прогнозируемый диапазон роста ВВП на текущий год.... читать дальше

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Сегодня в ходе торгов индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов на фоне раллирующих бумаг "Газпрома". Индекс МосБиржи к 12:48 мск поднялся до 2602,29 пункта (+1,19%). Предыдущий пик был зафиксирован 23 апреля - 2599,53... Индекс МосБиржи к 12:48 мск поднялся до 2602,29 пункта (+1,19%). Предыдущий пик был зафиксирован 23 апреля - 2599,53... читать дальше

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На минувшей неделе общие повседневные расходы и средний чек пошли на спад, говорится в исследовании компании Ромир. В среднем российская семья потратила за неделю с 13 по 19 мая на привычные товары 4209 руб. Это на 1,7% меньше, чем неделей ранее, и на 2% меньше, чем в... читать дальше

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Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально "Газпром" за 2018 год планировал платить... Первоначально "Газпром" за 2018 год планировал платить... читать дальше

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Заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает, что российский финансовый рынок в течение следующих нескольких лет продолжит расти при отсутствии шоков. "Я думаю, что мы сейчас находимся в моменте старта. Я думаю, что если не будет неких новых шоков, мы не можем это... читать дальше

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ВВП Таиланда в 1-м квартале 2019 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные Национального совета по экономическому и социальному развитию (NESDB). В четвертом квартале прошлого года экономика увеличилась на 3,6%. Рост экономики... читать дальше

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