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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,4888 руб.
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В апреле инфляция в России осталась на уровне 0,3%
В апреле цены в РФ выросли на 0,3% после такой же инфляции месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами большинства аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,2%
 
Экономике РФ удастся избежать технической рецессии - Орешкин
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил журналистам, что замедление экономики РФ в 1-м квартале было ожидаемым и объясняется слабым спросом, вызванным налогово-бюджетными факторами и замедлением корпоративного и ипотечного кредитования после...
 
Почти 25 млн россиян скрывают свои доходы
Данные о страховых взносах и стаже поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) лишь от 54 млн россиян, пишут "Известия", ссылаясь на его пресс-службу. Однако, по предварительным данным Росстата на этот год, численность трудоспособного населения сегодня...
 
Привлекательность РФ для трудовых мигрантов снижается
Как следует из доклада "Интеграционный барометр" Евразийского банка реконструкции и развития (ЕАБР), желание россиян видеть в своей стране трудовых мигрантов снижается (данные получены на основе опросов ВЦИОМа), пишет "Коммерсант". В целом в...
 
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21 мая 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,4888 руб.

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21 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 64,4888 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,39 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
21 мая 2019 года 13:37
Программа развития сельских территорий может получить статус нацпроекта
Госпрограмма развития сельских территорий РФ может получить статус национального проекта, сообщил зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак в ходе форума сельских депутатов.

"Наша задача сделать так, чтобы программа развития сельских территорий получила статус...    читать дальше
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21 мая 2019 года 13:29
Кукуруза в США подорожала до максимума за год
Цены на кукурузу на торгах в Чикаго повысились до максимальной отметки почти за год на данных о снижении объема посевов этой культуры в США.

Стоимость июльского фьючерса на кукурузу растет во вторник на 1,5%, до $3,9475 за бушель, что является рекордной отметкой с июня...    читать дальше
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21 мая 2019 года 13:21
Рост рекламного рынка РФ в январе-марте замедлился до 4%
Российский рекламный рынок в 1-мI квартале 2019 года увеличился на 4% в годовом сравнении, до примерно 111 млрд рублей без НДС, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Динамика рынка замедлилась как по сравнению с 2018 годом в целом (12%), так и по...    читать дальше
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21 мая 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 21 мая растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,95 пункта (1,359%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2606,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2607,95 (+1,41%) пункта, минимальное - 2572,48...    читать дальше
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21 мая 2019 года 13:13
"Северный поток 2" будет реализован и запущен, уверен Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, проект "Северный поток-2" будет реализован и запущен.

"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских...    читать дальше
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21 мая 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 65,1314 руб.
Минимальное значение за неделю (с 14 мая по 21 мая) - 65,1314 руб. за доллар, максимальное значение - 65,9781 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,85 руб.

Это автоматическое сообщение.
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21 мая 2019 года 13:05
ЦБ РФ видит возможность удвоения доли фининструментов в структуре денежных накоплений населения
Долю инструментов финансового рынка в структуре денежных накоплений российского населения можно удвоить, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим дальнейший потенциал этого рынка. Вот сейчас, если посмотреть структуру денежных накоплений, то инструменты...    читать дальше
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21 мая 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,81/65,13 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,81/65,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи...
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21 мая 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 21 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,06/64,79 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,06/64,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 6 коп., средний...
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21 мая 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 71,44/72,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 71,44/72,8 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...
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21 мая 2019 года 12:57
Квартальный рост экономики Сингапура замедлился до минимума за 10 лет
Темпы роста экономики Сингапура в первом квартале замедлились до 1,2% (в годовом выражении) - минимального уровня почти за десять лет на фоне сокращения производства вследствие торговой войны между США и Китаем. Власти сузили прогнозируемый диапазон роста ВВП на текущий год....    читать дальше
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21 мая 2019 года 12:51
Индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов
Сегодня в ходе торгов индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".

Индекс МосБиржи к 12:48 мск поднялся до 2602,29 пункта (+1,19%). Предыдущий пик был зафиксирован 23 апреля - 2599,53...    читать дальше
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21 мая 2019 года 12:48
Расходы россиян на прошедшей неделе снизились на 1,7%
На минувшей неделе общие повседневные расходы и средний чек пошли на спад, говорится в исследовании компании Ромир. В среднем российская семья потратила за неделю с 13 по 19 мая на привычные товары 4209 руб. Это на 1,7% меньше, чем неделей ранее, и на 2% меньше, чем в...    читать дальше
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21 мая 2019 года 12:40
СД "Газпрома" рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 16,61 руб. на обыкновенную акцию
Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Первоначально "Газпром" за 2018 год планировал платить...    читать дальше
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21 мая 2019 года 12:32
Российский финансовый рынок в течение следующих лет продолжит расти - Моисеев
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает, что российский финансовый рынок в течение следующих нескольких лет продолжит расти при отсутствии шоков. "Я думаю, что мы сейчас находимся в моменте старта. Я думаю, что если не будет неких новых шоков, мы не можем это...    читать дальше
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21 мая 2019 года 12:26
Темпы роста ВВП Таиланда в 1-м квартале замедлились до 2,8%, слабее прогноза
ВВП Таиланда в 1-м квартале 2019 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные Национального совета по экономическому и социальному развитию (NESDB). В четвертом квартале прошлого года экономика увеличилась на 3,6%. Рост экономики...    читать дальше
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