Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,521 руб.

20 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 859 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,521 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,11 руб., максимальный - 64,7 руб. Было заключено 9232 сделки. Объем торгов составил 40099,93 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,5 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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