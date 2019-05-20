Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,9825 руб.

20 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1765 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9825 руб.

Минимальный курс евро составил 71,885 руб., максимальный - 72,0475 руб. Было заключено 2990 сделок. Объем торгов составил 11866,53 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,995 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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