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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 64,4888 руб.
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В апреле инфляция в России осталась на уровне 0,3%
В апреле цены в РФ выросли на 0,3% после такой же инфляции месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами большинства аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,2%
 
Греф: при инфляции ниже 4% ставки по ипотеке будут на уровне 7-8%
Ставки по ипотечным кредитам в РФ будут на уровне 7-8% при инфляции ниже 4%, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Если инфляция будет до 4%, условно говоря, да? То ставка может быть, ну - 7-8% - это вполне реально. по мере того, как ставка будет...
 
Минэкономразвития предложило способ увеличить несырьевой экспорт
Минэкономразвития предложило способ выполнить наказ президента и увеличить несырьевой экспорт с $149,8 млрд в 2018 г. до $250 млрд к 2024 г. По идее министерства, один из ключей к успеху - развитие IT-сектора, которому поможет создание...
 
Банки стали аутсайдерами по росту зарплат
Главными аутсайдерами по росту заработных плат в январе-марте 2019 года стали сотрудники финансовой сферы. Это следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды", на который ссылаются "Известия"....
 
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20 мая 2019 года 15:09

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 64,4888 руб.

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20 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 64,4888 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,39 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
20 мая 2019 года 19:57
Мосбиржа зарегистрировала облигации "ФК Открытие" на 200 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала трехлетний выпуск облигации банка "ФК Открытие" серии БО-ИО01 объемом 200 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020402209B001P....    читать дальше
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20 мая 2019 года 19:50
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 20 мая движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,83 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2571,65 пункта.

Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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20 мая 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 мая выросла на 0,01% и составила 42413,754 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42413,754 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4,401 млрд руб., или на...
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20 мая 2019 года 19:23
ВЭБ разместил 26,7% выпуска облигаций ПБО-001Р-К146 на 5,34 млрд рублей
ВЭБ 20 мая завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К146 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 26,70% выпуска на 5,34 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 15 мая. Ставка купона установлена в размере 7,63%...    читать дальше
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20 мая 2019 года 19:17
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ПИК-Корпорации" объемом 100 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная дочка ПАО "Группа компаний ПИК") серии 001P объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен идентификационный номер 4-00464-R-001P-02E.

Программа...    читать дальше
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20 мая 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,0212 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1902 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,0212 руб.

Минимальный курс евро составил 71,8975 руб.,...    читать дальше
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20 мая 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,5214 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5214 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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20 мая 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2947 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2947 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2855 руб., максимальный -...    читать дальше
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20 мая 2019 года 19:12
ООО "Мессис" завершило размещение облигаций на 30 млн рублей
ООО "Мессис" 17 мая полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 30 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения выпуска - 3 года. По займу предполагается выплата 12 квартальных купонов. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере ставки, равной...    читать дальше
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20 мая 2019 года 18:59
Индекс МосБиржи просел на 0,2%, индекс РТС подрос на 0,12%
Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил торги противоречиво.

Европейские фондовые рынки весь день демонстрировали минорный настрой.

Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленно: фондовые индексы Китая и Гонконга упали в связи с усилением...    читать дальше
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20 мая 2019 года 18:52
Совет директоров "Альфа-банка" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год
Совет директоров Альфа-банка на своем состоявшемся 20 мая заседании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2018 год, следует из материалов банка.

Также по результатам рекомендовано не производить отчисления в резервный фонд банка, так как размер фонда...    читать дальше
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20 мая 2019 года 18:45
"Росатом" могут наделить полномочиями оператора опасных отходов
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании единой системы управления отходами I (чрезвычайно опасные) и II классов (высокоопасные) опасности, сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается создать единую госсистему...    читать дальше
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20 мая 2019 года 18:37
За 4 месяца снижение средней премии по ОСАГО составило 5,1%, рост средней выплаты - 3,1% - РСА
В январе-апреле 2019 года средняя премия по ОСАГО в России снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% - до 5,4 тыс. рублей, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

При этом средняя премия для автомобилей физлиц...    читать дальше
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20 мая 2019 года 18:27
Ford к началу осени сократит штат на 7 тыс. сотрудников
Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен сократить штат постоянных сотрудников на 7 тыс. человек до конца августа 2019 года в рамках мер по реорганизации бизнеса компании. Сокращения коснутся примерно 10% управляющего персонала и офисных работников...    читать дальше
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20 мая 2019 года 18:17
Жилье в Лондоне за год подешевело почти во всех районах
За последний год цена предложения жилой недвижимости в Лондоне снизилась во всех районах, за исключением двух, на фоне неопределенности вокруг выхода Великобритании из Евросоюза, свидетельствуют данные риэлторского портала Rightmove.

Средняя начальная цена, которую...    читать дальше
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20 мая 2019 года 18:09
В марте Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти, снизив добычу - JODI
В марте Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом сократила добычу на 3,4%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта вырос до 7,141 млн баррелей в сутки (б/с) по...    читать дальше
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