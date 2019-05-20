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По данным 2018–2019 гг., российская промышленность достаточно обеспечена производственными мощностями. Более 90% производителей располагают необходимыми (или в ряде случаев даже избыточными по сравнению с ожидаемым ими спросом) мощностями. От их дефицита страдает не более 10%... читать дальше

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Правительство Белгородской области выбрало Sberbank CIB генеральным агентом по организации облигационного займа 2019 года объемом до 4 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок. Размещение может осуществляться несколькими выпусками общей номинальной... Размещение может осуществляться несколькими выпусками общей номинальной... читать дальше

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Привязка минимального размера оплаты труда (МРОТ) к минимальному потребительскому бюджету позволила бы поднять в стране минимальную зарплату до 25-27 тысяч рублей, считает председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. "Мы уже добились того,... "Мы уже добились того,... читать дальше

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В апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше в годовом выражении, говорится в обзоре агентства "Автостат". Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в... Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в... читать дальше

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную раду восьмого созыва. "Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента. Перед этим он попросил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 257 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2912 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2849 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2849 руб., максимальный -... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) пообещал продолжать адресное стимулирование и поддерживать стабильность юаня, отметив, что эскалация торговой войны может дестабилизировать глобальную экономику. "Торговые споры и неопределенность в отношении глобальной... "Торговые споры и неопределенность в отношении глобальной... читать дальше

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своём предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков. "Ещё большую актуальность приобретает... "Ещё большую актуальность приобретает... читать дальше

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ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) 17 мая досрочно погасило часть выпуска биржевых облигаций серии БО-001P-04 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Основанием для погашения послужило предъявление владельцами облигаций требований о досрочном... Основанием для погашения послужило предъявление владельцами облигаций требований о досрочном... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,4839... читать дальше

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ГК "Русагро" в первом квартале этого года увеличила чистую прибыль в 6,8 раза - до 1,422 млрд рублей по сравнению с 210 млн рублей в январе-марте 2018 года, сообщает компания. Выручка выросла в 2.1 раза и достигла 32,167 млрд рублей против 15,268 млрд рублей годом... Выручка выросла в 2.1 раза и достигла 32,167 млрд рублей против 15,268 млрд рублей годом... читать дальше

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азпромбанк (ГПБ) в понедельник, 20 мая, с 12:00 до 13:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на облигации серии 001Р-10Р, говорится в сообщении кредитной организации. Параметры выпуска пока не раскрываются. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатором и агентом по размещению банк выступает... Организатором и агентом по размещению банк выступает... читать дальше

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В понедельник президент Украины Владимир Зеленский присягнул украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады и вступил в должность главы госдуарства. Он стал шестым президентом Украины. На заседании рады Зеленскому были вручены символы власти президента... На заседании рады Зеленскому были вручены символы власти президента...

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,5159... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,56 пункта (0,255%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2584,04 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,48 пункта (0,596%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,48 пункта (0,596%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доллар и евро дешевеют в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,5159 руб.... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,5159 руб.... читать дальше

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