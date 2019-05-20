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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В апреле инфляция в России осталась на уровне 0,3%
В апреле цены в РФ выросли на 0,3% после такой же инфляции месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами большинства аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,2%
 
Греф: при инфляции ниже 4% ставки по ипотеке будут на уровне 7-8%
Ставки по ипотечным кредитам в РФ будут на уровне 7-8% при инфляции ниже 4%, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Если инфляция будет до 4%, условно говоря, да? То ставка может быть, ну - 7-8% - это вполне реально. по мере того, как ставка будет...
 
Минэкономразвития предложило способ увеличить несырьевой экспорт
Минэкономразвития предложило способ выполнить наказ президента и увеличить несырьевой экспорт с $149,8 млрд в 2018 г. до $250 млрд к 2024 г. По идее министерства, один из ключей к успеху - развитие IT-сектора, которому поможет создание...
 
Банки стали аутсайдерами по росту зарплат
Главными аутсайдерами по росту заработных плат в январе-марте 2019 года стали сотрудники финансовой сферы. Это следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды", на который ссылаются "Известия"....
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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20 мая 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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20 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Цены производителей в Германии Апрель 2019
11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Март 2019
11:00 Баланс счета текущих операций Италии Март 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
20 мая 2019 года 11:36
Промышленность РФ достаточно обеспечена производственными мощностями
По данным 2018–2019 гг., российская промышленность достаточно обеспечена производственными мощностями. Более 90% производителей располагают необходимыми (или в ряде случаев даже избыточными по сравнению с ожидаемым ими спросом) мощностями. От их дефицита страдает не более 10%...    читать дальше
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20 мая 2019 года 11:26
Белгородская область выбрала Sberbank CIB генагентом размещения облигаций на общую сумму 4 млрд руб.
Правительство Белгородской области выбрало Sberbank CIB генеральным агентом по организации облигационного займа 2019 года объемом до 4 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Размещение может осуществляться несколькими выпусками общей номинальной...    читать дальше
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20 мая 2019 года 11:21
Профсоюзы выступают за увеличение МРОТ до 25-27 тыс. рублей
Привязка минимального размера оплаты труда (МРОТ) к минимальному потребительскому бюджету позволила бы поднять в стране минимальную зарплату до 25-27 тысяч рублей, считает председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Мы уже добились того,...    читать дальше
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20 мая 2019 года 11:14
В апреле вторичный автомобильный рынок РФ вырос на 8,6%
В апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше в годовом выражении, говорится в обзоре агентства "Автостат".

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в...    читать дальше
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20 мая 2019 года 11:06
Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную раду восьмого созыва. "Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента. Перед этим он попросил...
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20 мая 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2912 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 257 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2912 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2849 руб., максимальный -...    читать дальше
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20 мая 2019 года 10:56
ЦБ Китая пообещал продолжить адресное стимулирование экономики
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) пообещал продолжать адресное стимулирование и поддерживать стабильность юаня, отметив, что эскалация торговой войны может дестабилизировать глобальную экономику.

"Торговые споры и неопределенность в отношении глобальной...    читать дальше
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20 мая 2019 года 10:47
ФНПР требует обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своём предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

"Ещё большую актуальность приобретает...    читать дальше
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20 мая 2019 года 10:47
ЧТПЗ досрочно погасил часть выпуска облигаций БО-001P-04 на 100 млн рублей
ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) 17 мая досрочно погасило часть выпуска биржевых облигаций серии БО-001P-04 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Основанием для погашения послужило предъявление владельцами облигаций требований о досрочном...    читать дальше
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20 мая 2019 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 64,4839 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,4839...    читать дальше
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20 мая 2019 года 10:38
Чистая прибыль "Русагро" в 1-м квартале увеличилась в 6,8 раза
ГК "Русагро" в первом квартале этого года увеличила чистую прибыль в 6,8 раза - до 1,422 млрд рублей по сравнению с 210 млн рублей в январе-марте 2018 года, сообщает компания.

Выручка выросла в 2.1 раза и достигла 32,167 млрд рублей против 15,268 млрд рублей годом...    читать дальше
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20 мая 2019 года 10:37
ГПБ с 12:00 до 13:00 МСК будет принимать заявки на бонды серии 001Р-10Р
азпромбанк (ГПБ) в понедельник, 20 мая, с 12:00 до 13:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на облигации серии 001Р-10Р, говорится в сообщении кредитной организации.

Параметры выпуска пока не раскрываются.

Организатором и агентом по размещению банк выступает...    читать дальше
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20 мая 2019 года 10:29
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский присягнул украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады и вступил в должность главы госдуарства. Он стал шестым президентом Украины.

На заседании рады Зеленскому были вручены символы власти президента...
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20 мая 2019 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 64,5159 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,5159...    читать дальше
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20 мая 2019 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 20 мая растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,56 пункта (0,255%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2584,04 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,48 пункта (0,596%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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20 мая 2019 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением
Доллар и евро дешевеют в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,5159 руб....    читать дальше
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