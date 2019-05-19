ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 мая в размере 64,6327 руб., курс евро - 72,2464 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 72,2464 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,87 коп.

19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 64,6327 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,29 коп.

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Упрощенный порядок открытия летних кафе привел к их резкому росту в столице за последние годы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Радикально упростили порядок открытия летних кафе - меньше справок и бюрократии. И вот результат: этим летом в столице откроются почти 3 тысячи...

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После трехнедельного роста и достижения в минувший четверг десятимесячного максимума в пятницу курс биткойна резко обвалился. Вторая по капитализации криптовалюта Etherium показала схожие результаты, пишет "Коммерсант". С начала апреля стоимость биткойна выросла более... С начала апреля стоимость биткойна выросла более... читать дальше

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снятие санкций США против России в обозримой перспективе не просматривается, а цены на нефть и газ не продержаться долгое время на высоком уровне. "Будем рады, если это достанется бонусом к нашим планам, но пока, к сожалению, в обозримой... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил динамичное развитие экономических отношений РФ и Киргизии, заявил, что за 2018 год товарооборот между странами вырос на 17%. "В прошлом году наш товарооборот увеличился значительно, рост составил порядка 17 процентов", - сказал он в... читать дальше

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Ставки по ипотечным кредитам в РФ будут на уровне 7-8% при инфляции ниже 4%, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Если инфляция будет до 4%, условно говоря, да? То ставка может быть, ну - 7-8% - это вполне реально. по мере того, как ставка будет падать, мы автоматически будем... читать дальше

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Рынок нефти на данный момент подвержен влиянию очень большого количества факторов, которые необходимо проанализировать и оценить, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по прилету в Джидду, где должно пройти заседание министерского мониторингового комитета... читать дальше

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За последние 20 лет исследователи так и не договорились об общих критериях оценки среднего класса. В странах ОЭСР субъективная оценка вполне перекликается со статистикой: средними считают себя почти две трети домохозяйств, с точки зрения располагаемых доходов (75-200% медианного... читать дальше

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Проект строительства газопровода "Северный поток-2" профинансирован уже на 4/5 от общего объема инвестиций, поэтому, если и будут изменения сроков запуска этого проекта, то крайне незначительные, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "На самом деле атмосфера и так не... "На самом деле атмосфера и так не... читать дальше

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Инициатива о проведении новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна исходить от американской стороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "В Аргентине была отменена встреча, которая уже была согласована и была отменена менее... читать дальше

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Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" решил не брать в спонсоры немецкий автоконцерн BMW. "Мы прекратили переговоры (о спонсорстве)", - сообщил представитель BMW в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Немецкие футбольные рекордсмены и... Немецкие футбольные рекордсмены и... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit. "Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента,... "Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента,... читать дальше

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) сегодня изучит ситуацию на рынке нефти, но не планирует выносить каких-либо рекомендаций, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев. "Вопрос заключается не только в добыче стран,... "Вопрос заключается не только в добыче стран,... читать дальше

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Майские праздники не стимулировали жителей крупных городов чаще ходить в торговые центры. Как следует из данных Watcom Group, показатель Shopping Index, отражающий динамику посещаемости объектов, на 18-й неделе этого года (29 апреля—5 мая) в Москве увеличился лишь на 1%... читать дальше

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Иран после повторного введения санкций США изменил тактику и направления поставок при экспорте нефти, пишет издание Iran Daily со ссылкой на иранское агентство ILNA. "Тактика министерства нефти в экспорте нефти и нефтепродуктов изменилась... и, возможно, изменились направления... читать дальше

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Консервативная партия премьера Австралии Скотта Моррисона сумела одержать победу на парламентских выборах, несмотря на опросы, предрекавшие ей поражение. Согласно последним данным, консерваторы получают нее менее 73 мест в 151-метсном парламенте, тогда как у их главных... Согласно последним данным, консерваторы получают нее менее 73 мест в 151-метсном парламенте, тогда как у их главных... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 64,6327 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 72,2464 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 72,2464 руб. По сравнению с...

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