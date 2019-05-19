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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 мая в размере 64,6327 руб., курс евро - 72,2464 руб.
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19 мая 2019 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 мая в размере 64,6327 руб., курс евро - 72,2464 руб.

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19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 64,6327 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,29 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 72,2464 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,87 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 мая в размере 64,6327 руб., курс евро - 72,2464 руб.
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 72,2464 руб. По сравнению с...
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