Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,6052 руб.

17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6052 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,53 руб., максимальный - 64,8 руб. Было заключено 9126 сделок. Объем торгов составил 40987,62 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,7525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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