Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,159 руб.

17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,159 руб.

Минимальный курс евро составил 72,065 руб., максимальный - 72,3 руб. Было заключено 3087 сделок. Объем торгов составил 12651,63 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,13 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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