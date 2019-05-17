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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 118,5 млрд руб.
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17 мая 2019 года 09:41
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 118,5 млрд руб.
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17 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 118,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 145,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.17 мая 2019 года 12:27
Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc увеличил убыток в первом полугодии 2019 финансового года (октябрь-март) на фоне повысившихся расходов на авиатопливо, однако повысил выручку благодаря росту числа пассажиров. Как говорится в отчетности easyJet,... читать дальше
.17 мая 2019 года 12:16
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.17 мая 2019 года 12:10
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.17 мая 2019 года 12:01
Группа S7, объединяющая авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines), в апреле 2019 года увеличила перевозку пассажиров в годовом выражении на 19,4% - до 1,362 млн человек, говорится в сообщении S7. Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:53
В апреле 2019 г. в Европе - 27 стран ЕС (без Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария - было продано 1,34 млн машин, что на 0,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 7,29 коп. - до 64,6327... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 17 мая составил 64,6327 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1205 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,6327 руб. По... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:40
Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. сократил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за три месяца, завершившихся... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:35
7 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-198 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9415% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12% годовых. Дисконтные... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:32
Германская Lilium планирует начать массовый выпуск летающего такси без водителя в середине 20-х годов
Германский стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире, сообщает BBC. По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания:... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:21
Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по МСФО в 1-м квартале 2019 года увеличилась в 3 раза по отношению к предыдущему кварталу и составила 24 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, показатель вырос, в том числе благодаря низкой базе чистой прибыли 4 квартала 2018 г. (влияние... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:12
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 1-й декаде мая повысилась на 0,03... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:02
Объем денежной базы в узком определении в России на 8 мая составил 10 трлн 354,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 26 апреля денежная база в России равнялась 10 трлн 283,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,69%, или на 70,9 млрд... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:00
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