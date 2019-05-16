Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 мая

16 мая. FINMARKET.RU -РФ с 17 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2689,1 (-19,03) руб./грамм; на серебро - 30,71 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1760,15 (-12,05) руб./грамм; на палладий - 2775,14 (+10,51) руб./грамм.

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в первом квартале этого года снизила капзатраты на 13,7% (год к году), до 1,7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании. Основные средства были направлены на развитие растениеводства и ввод... Основные средства были направлены на развитие растениеводства и ввод... читать дальше

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Объемы строительства в еврозоне в марте 2019 года сократились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда рост показателя составлял 3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства выросли на... читать дальше

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Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc увеличил убыток в первом полугодии 2019 финансового года (октябрь-март) на фоне повысившихся расходов на авиатопливо, однако повысил выручку благодаря росту числа пассажиров. Как говорится в отчетности easyJet,... Как говорится в отчетности easyJet,... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в апреле 2019 года выросли на 1,7% относительно того же месяца 2018 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,4% в марте. Динамика показателя совпала с предварительными... Динамика показателя совпала с предварительными... читать дальше

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Торговые споры между США и Китаем спровоцировали сильный отток капитала из акций и облигаций ЕМ (развивающиеся рынки) с 9 по 15 мая 2019 года, говорится в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В результате совокупный чистый отток капитала... В результате совокупный чистый отток капитала... читать дальше

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Группа S7, объединяющая авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines), в апреле 2019 года увеличила перевозку пассажиров в годовом выражении на 19,4% - до 1,362 млн человек, говорится в сообщении S7. Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось... Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось... читать дальше

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В апреле 2019 г. в Европе - 27 стран ЕС (без Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария - было продано 1,34 млн машин, что на 0,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 7,29 коп. - до 64,6327... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1205 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,6327 руб. По... читать дальше

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Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. сократил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за три месяца, завершившихся... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за три месяца, завершившихся... читать дальше

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7 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-198 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9415% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Германский стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире, сообщает BBC. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире, сообщает BBC. По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания:... По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания:... читать дальше

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Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по МСФО в 1-м квартале 2019 года увеличилась в 3 раза по отношению к предыдущему кварталу и составила 24 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, показатель вырос, в том числе благодаря низкой базе чистой прибыли 4 квартала 2018 г. (влияние... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 1-й декаде мая повысилась на 0,03... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 8 мая составил 10 трлн 354,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 26 апреля денежная база в России равнялась 10 трлн 283,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,69%, или на 70,9 млрд... На 26 апреля денежная база в России равнялась 10 трлн 283,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,69%, или на 70,9 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3169 руб. Минимальный курс юаня составил 9,307 руб., максимальный - 9,3299... Минимальный курс юаня составил 9,307 руб., максимальный - 9,3299... читать дальше

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