Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 145,3 млрд руб.

16 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 145,3 млрд руб.

.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 16 тыс., с 228 тыс. до 212 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Темпы снижения показателя стали максимальными с середины февраля. Темпы снижения показателя стали максимальными с середины февраля. Эксперты,... Эксперты,... читать дальше

.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в марте 2019 года составило 22,5 млрд евро по сравнению с 17,9 млрд евро в феврале, свидетельствуют данные Евростата. В марте 2018 года был зафиксирован внешнеторговый... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Якутии серии 35012 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "А(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. Облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего... Облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего... читать дальше

.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-апреле увеличились на 6,4% (год к году) до 305,24 млрд юаней ($44,36 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны. В апреле показатель вырос на 6,3% и достиг 62,95 млрд... В апреле показатель вырос на 6,3% и достиг 62,95 млрд... читать дальше

.

В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $17,38 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

В пятницу, 17 мая, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

В пятницу, 17 мая, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 107220,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2570,74 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Скорректированная чистая прибыль Qiwi в первом квартале 2019 года увеличилась на 53%, или в полтора раза, - до 1,653 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Скорректированная чистая выручка выросла на 31% - до 5,367 млрд рублей. Эти результаты значительно превзошли... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2921 руб. Минимальный курс евро составил 72,19 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 72,19 руб., максимальный -... читать дальше

.

ЦБ РФ с 17 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2689,1 (-19,03) руб./грамм; на серебро - 30,71 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1760,15 (-12,05) руб./грамм; на палладий - 2775,14 (+10,51) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Мировые поставки смартфонов в первом квартале упали на 6,6% в годовом сравнении и составили 310,8 млн штук, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Таким образом, показатель снизился по итогам шестого... Таким образом, показатель снизился по итогам шестого... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Западной Европы активно поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на новость о возможном запрете на продажу оборудования Huawei в США. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать доступ иностранным... Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать доступ иностранным... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,82 пункта (1,05%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2581,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2587,75 (+1,3%) пункта, минимальное... читать дальше

.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин обеспокоен сильным социальным расслоением в российском обществе, которое фактически порождает дискриминацию и приводит к неравенству. Выступая с лекцией в рамках IX Петербургского международного юридического форума в... Выступая с лекцией в рамках IX Петербургского международного юридического форума в... читать дальше

.

Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Нур-Султане. "Пока нет должного спроса. Мы все подготовили. Если правительство вернётся к... "Пока нет должного спроса. Мы все подготовили. Если правительство вернётся к... читать дальше

.