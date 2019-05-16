16 мая 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Апрель 2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Март 2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Март 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 мая
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Май 2019
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Апрель 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 апреля по 04 мая
Это автоматическое сообщение.
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16 мая 2019 года 15:41
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 16 тыс., с 228 тыс. до 212 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Темпы снижения показателя стали максимальными с середины февраля.
Эксперты,... читать дальше
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16 мая 2019 года 15:39
Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в марте 2019 года составило 22,5 млрд евро по сравнению с 17,9 млрд евро в феврале, свидетельствуют данные Евростата. В марте 2018 года был зафиксирован внешнеторговый... читать дальше
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16 мая 2019 года 15:34
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Якутии серии 35012 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "А(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.
Облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего... читать дальше
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16 мая 2019 года 15:31
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-апреле увеличились на 6,4% (год к году) до 305,24 млрд юаней ($44,36 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны.
В апреле показатель вырос на 6,3% и достиг 62,95 млрд... читать дальше
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16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $17,38 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2570,74 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 107220,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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16 мая 2019 года 15:23
Скорректированная чистая прибыль Qiwi в первом квартале 2019 года увеличилась на 53%, или в полтора раза, - до 1,653 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Скорректированная чистая выручка выросла на 31% - до 5,367 млрд рублей. Эти результаты значительно превзошли... читать дальше
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16 мая 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2921 руб.
Минимальный курс евро составил 72,19 руб., максимальный -... читать дальше
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16 мая 2019 года 15:08
ЦБ РФ с 17 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2689,1 (-19,03) руб./грамм; на серебро - 30,71 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1760,15 (-12,05) руб./грамм; на палладий - 2775,14 (+10,51) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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16 мая 2019 года 14:57
Мировые поставки смартфонов в первом квартале упали на 6,6% в годовом сравнении и составили 310,8 млн штук, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании International Data Corporation (IDC).
Таким образом, показатель снизился по итогам шестого... читать дальше
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16 мая 2019 года 14:49
Фондовые индексы стран Западной Европы активно поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на новость о возможном запрете на продажу оборудования Huawei в США.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать доступ иностранным... читать дальше
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16 мая 2019 года 14:48
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,82 пункта (1,05%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2581,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2587,75 (+1,3%) пункта, минимальное... читать дальше
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16 мая 2019 года 14:44
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин обеспокоен сильным социальным расслоением в российском обществе, которое фактически порождает дискриминацию и приводит к неравенству.
Выступая с лекцией в рамках IX Петербургского международного юридического форума в... читать дальше
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16 мая 2019 года 14:35
Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Нур-Султане.
"Пока нет должного спроса. Мы все подготовили. Если правительство вернётся к... читать дальше
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