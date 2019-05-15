Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,5516 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5516 руб.

Минимальный курс евро составил 72,2275 руб., максимальный - 72,8425 руб. К этому времени было заключено 6522 сделки. Объем торгов составил 30883,75 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,3125 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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