Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3878 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 623 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3878 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,3361 руб., максимальный - 9,416 руб. Было заключено 268 сделок. Объем торгов составил 1979,24 млн руб., что на 305% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,3458 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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