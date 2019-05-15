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15 мая 2019 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 мая
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15 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 16 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2708,13 (-16,11) руб./грамм; на серебро - 30,89 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1772,2 (-22,83) руб./грамм; на палладий - 2764,63 (-27,63) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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16 мая 2019 года 15:41
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 16 тыс., с 228 тыс. до 212 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Темпы снижения показателя стали максимальными с середины февраля. Эксперты,... читать дальше
.16 мая 2019 года 15:39
Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в марте 2019 года составило 22,5 млрд евро по сравнению с 17,9 млрд евро в феврале, свидетельствуют данные Евростата. В марте 2018 года был зафиксирован внешнеторговый... читать дальше
.16 мая 2019 года 15:34
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-апреле увеличились на 6,4% (год к году) до 305,24 млрд юаней ($44,36 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны. В апреле показатель вырос на 6,3% и достиг 62,95 млрд... читать дальше
.16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $17,38 млн
В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $17,38 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 107220,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2570,74 млн руб.
В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2570,74 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.16 мая 2019 года 15:23
Скорректированная чистая прибыль Qiwi в первом квартале 2019 года увеличилась на 53%, или в полтора раза, - до 1,653 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Скорректированная чистая выручка выросла на 31% - до 5,367 млрд рублей. Эти результаты значительно превзошли... читать дальше
.16 мая 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2921 руб. Минимальный курс евро составил 72,19 руб., максимальный -... читать дальше
.16 мая 2019 года 15:08
ЦБ РФ с 17 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2689,1 (-19,03) руб./грамм; на серебро - 30,71 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1760,15 (-12,05) руб./грамм; на палладий - 2775,14 (+10,51) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.16 мая 2019 года 14:57
Мировые поставки смартфонов в первом квартале упали на 6,6% в годовом сравнении и составили 310,8 млн штук, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Таким образом, показатель снизился по итогам шестого... читать дальше
.16 мая 2019 года 14:49
Фондовые индексы стран Западной Европы активно поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на новость о возможном запрете на продажу оборудования Huawei в США. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать доступ иностранным... читать дальше
.16 мая 2019 года 14:48
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,82 пункта (1,05%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2581,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2587,75 (+1,3%) пункта, минимальное... читать дальше
.16 мая 2019 года 14:44
Зорькин встревожен мировой тенденцией увеличения класса работников с временной или частичной трудовой занятостью
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.16 мая 2019 года 14:35
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