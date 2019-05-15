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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 мая в размере 64,8489 руб.
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В апреле инфляция в России осталась на уровне 0,3%
В апреле цены в РФ выросли на 0,3% после такой же инфляции месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами большинства аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,2%
 
ЦБ РФ не ждет повторения случаев санации крупных банков
ЦБ РФ не ждет повторения случаев санации крупных банков, как было в 2017 году, сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в Госдуме. "Своего пика процесс отзывов лицензий достиг в 2015-2016 годах и пошел несколько на убыль, интенсивность...
 
Россияне получат еще один день к отпуску
Дополнительный оплачиваемый день отпуска для прохождения диспансеризации может стать ежегодным. Сейчас он предоставляется основной массе работников раз в три года. Минтруд России уже готовит поправки в законодательство на этот счет. Вопрос...
 
В России появится новый вид проверки предпринимателей
В России появится новый вид проверки предпринимателей — инспекционный визит. Такая поправка будет внесена в законопроект о госконтроле ко второму чтению в Госдуме, пишут "Известия", ссылаясь на замминистра экономического развития Савву Шипова. Визит...
 
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15 мая 2019 года 13:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 мая в размере 64,8489 руб.

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15 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 64,8489 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,12 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
16 мая 2019 года 15:41
Число заявок на пособие по безработице в США упало за неделю сильнее прогнозов
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 16 тыс., с 228 тыс. до 212 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Темпы снижения показателя стали максимальными с середины февраля.

Эксперты,...    читать дальше
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16 мая 2019 года 15:39
Внешнеторговый профицит еврозоны в марте вырос до 22,5 млрд евро
Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в марте 2019 года составило 22,5 млрд евро по сравнению с 17,9 млрд евро в феврале, свидетельствуют данные Евростата. В марте 2018 года был зафиксирован внешнеторговый...    читать дальше
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16 мая 2019 года 15:34
АКРА присвоило выпуску облигаций Якутии на 7 млрд руб. рейтинг "А(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Якутии серии 35012 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "А(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

Облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего...    читать дальше
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16 мая 2019 года 15:31
Иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 6,4% в годовом сравнении
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-апреле увеличились на 6,4% (год к году) до 305,24 млрд юаней ($44,36 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В апреле показатель вырос на 6,3% и достиг 62,95 млрд...    читать дальше
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16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $17,38 млн
В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $17,38 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2570,74 млн руб.
В пятницу, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2570,74 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн
В пятницу, 17 мая, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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16 мая 2019 года 15:30
В пятницу, 17 мая, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 107220,00 млн руб.
В пятницу, 17 мая, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 107220,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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16 мая 2019 года 15:23
Чистая прибыль Qiwi в 1-м квартале выросла в 1,5 раза, превысив прогнозы
Скорректированная чистая прибыль Qiwi в первом квартале 2019 года увеличилась на 53%, или в полтора раза, - до 1,653 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Скорректированная чистая выручка выросла на 31% - до 5,367 млрд рублей. Эти результаты значительно превзошли...    читать дальше
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16 мая 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,2921 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2921 руб.

Минимальный курс евро составил 72,19 руб., максимальный -...    читать дальше
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16 мая 2019 года 15:08
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 мая
ЦБ РФ с 17 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2689,1 (-19,03) руб./грамм; на серебро - 30,71 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1760,15 (-12,05) руб./грамм; на палладий - 2775,14 (+10,51) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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16 мая 2019 года 14:57
Поставки смартфонов в мире падают уже шесть кварталов подряд - IDC
Мировые поставки смартфонов в первом квартале упали на 6,6% в годовом сравнении и составили 310,8 млн штук, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Таким образом, показатель снизился по итогам шестого...    читать дальше
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16 мая 2019 года 14:49
Фондовые индексы Европы растут в четверг
Фондовые индексы стран Западной Европы активно поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на новость о возможном запрете на продажу оборудования Huawei в США.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать доступ иностранным...    читать дальше
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16 мая 2019 года 14:48
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 16 мая растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,82 пункта (1,05%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2581,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2587,75 (+1,3%) пункта, минимальное...    читать дальше
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16 мая 2019 года 14:44
Зорькин встревожен мировой тенденцией увеличения класса работников с временной или частичной трудовой занятостью
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин обеспокоен сильным социальным расслоением в российском обществе, которое фактически порождает дискриминацию и приводит к неравенству.

Выступая с лекцией в рамках IX Петербургского международного юридического форума в...    читать дальше
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16 мая 2019 года 14:35
Сбербанк и ВТБ приостановили проработку проекта создания региональной авиакомпании - Греф
Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Нур-Султане.

"Пока нет должного спроса. Мы все подготовили. Если правительство вернётся к...    читать дальше
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