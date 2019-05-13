Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 мая

13 мая. FINMARKET.RU -РФ с 14 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2700,5 (-0,1) руб./грамм; на серебро - 30,86 (-0,45) руб./грамм; на платину - 1795,49 (-31,13) руб./грамм; на палладий - 2807,96 (+22,95) руб./грамм.

.

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который расширяет полномочия Счетной палаты (СП) РФ. Документ был внесен в начале марта группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Документ был внесен в начале марта группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Согласно закону, ведомству... Согласно закону, ведомству... читать дальше

.

Операционная прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor Co. по итогам 2018 финансового года, завершившегося 31 марта 2019 года, упала на 44,6%, или в 1,8 раза, до 318,2 млрд иен ($2,9 млрд) против 574,8 млрд иен в 2017 финансовом году, сообщается в пресс-релизе Nissan... читать дальше

.

Китай не хочет торговой войны с США, однако готов идти в ней до конца. Как заявил официальный представитель МИД Гэн Шуана, Китай "не напуган" и "будет бороться до конца". Таким образом Гэн Шуан прокомментировал введение Китаем с 1 июня повышенных пошлин на американские... Таким образом Гэн Шуан прокомментировал введение Китаем с 1 июня повышенных пошлин на американские... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 65,3001 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,02 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,3712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,9 пункта (0,434%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2519,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2522,34 (+0,54%) пункта, минимальное... читать дальше

.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно,... Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно,... читать дальше

.

Операционная прибыль германской Allianz SE, крупнейшего страховщика Европы по рыночной стоимости и объему выручки, в первом квартале 2019 года на 7,5% и составила 2,962 млрд евро по сравнению с 2,756 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Показатель вырос, главным образом,... читать дальше

.

В январе-марте 2019 г. ПАО "КАМАЗ" получило чистый убыток по РСБУ в размере 2,145 млрд рублей против 214,9 млн рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка предприятия в 1-м квартале снизилась на 6,4% - до 25,5 млрд рублей. Выручка предприятия в 1-м квартале снизилась на 6,4% - до 25,5 млрд рублей. Ранее... Ранее... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,72/74,19 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на 17...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,93/65,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 12 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,58/65,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Предлагаемый запрет на использование пищевого этилового спирта при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий не повлияет на их стоимость, считает Минпромторг. "Введение изменений не повлияет на стоимость настоек", - говорится в... "Введение изменений не повлияет на стоимость настоек", - говорится в... читать дальше

.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев не видит практического смысла в законодательном ограничении роста доли государства в российском финансовом секторе, так как ее увеличение последнее время шло в рамках санации банков, что является исключением из правил. "В... "В... читать дальше

.

Чрезмерная финансовая нагрузка на организации топливно-энергетического комплекса в результате увеличения размеров налоговых, таможенных и иных платежей отнесены к рискам в области энергетической безопасности, связанным с внутренними вызовами и угрозами. Об этом говорится в... читать дальше

.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в мае 2019 года упад до минус 2,1 пункта с 3,1 пункта в апреле, свидетельствуют данные исследовательского института Zew. Индикатор опять оказался в отрицательной... читать дальше

.