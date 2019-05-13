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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 58,9 млрд руб.
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13 мая 2019 года 12:40
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 58,9 млрд руб.
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13 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 58,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1375,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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14 мая 2019 года 13:36
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который расширяет полномочия Счетной палаты (СП) РФ. Документ был внесен в начале марта группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Согласно закону, ведомству... читать дальше
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Операционная прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor Co. по итогам 2018 финансового года, завершившегося 31 марта 2019 года, упала на 44,6%, или в 1,8 раза, до 318,2 млрд иен ($2,9 млрд) против 574,8 млрд иен в 2017 финансовом году, сообщается в пресс-релизе Nissan... читать дальше
.14 мая 2019 года 13:20
Китай не хочет торговой войны с США, однако готов идти в ней до конца. Как заявил официальный представитель МИД Гэн Шуана, Китай "не напуган" и "будет бороться до конца". Таким образом Гэн Шуан прокомментировал введение Китаем с 1 июня повышенных пошлин на американские... читать дальше
.14 мая 2019 года 13:20
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 65,3001 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,02 коп. Это автоматическое сообщение.
.14 мая 2019 года 13:20
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,3712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,19 коп. Это автоматическое сообщение.
.14 мая 2019 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,9 пункта (0,434%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2519,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2522,34 (+0,54%) пункта, минимальное... читать дальше
.14 мая 2019 года 13:13
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно,... читать дальше
.14 мая 2019 года 13:11
Операционная прибыль германской Allianz SE, крупнейшего страховщика Европы по рыночной стоимости и объему выручки, в первом квартале 2019 года на 7,5% и составила 2,962 млрд евро по сравнению с 2,756 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Показатель вырос, главным образом,... читать дальше
.14 мая 2019 года 13:04
В январе-марте 2019 г. ПАО "КАМАЗ" получило чистый убыток по РСБУ в размере 2,145 млрд рублей против 214,9 млн рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка предприятия в 1-м квартале снизилась на 6,4% - до 25,5 млрд рублей. Ранее... читать дальше
.14 мая 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,72/74,19 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на 17...
.14 мая 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 14 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,93/65,63 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,93/65,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 12 коп., средний...
.14 мая 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,58/65,98 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,58/65,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал...
.14 мая 2019 года 12:56
Минпромторг не ожидает подорожания настоек и валокордина от запрета на использование пищевого спирта
Предлагаемый запрет на использование пищевого этилового спирта при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий не повлияет на их стоимость, считает Минпромторг. "Введение изменений не повлияет на стоимость настоек", - говорится в... читать дальше
.14 мая 2019 года 12:48
Практического смысла в законодательном ограничении роста доли государства в финсекторе нет - Моисеев
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев не видит практического смысла в законодательном ограничении роста доли государства в российском финансовом секторе, так как ее увеличение последнее время шло в рамках санации банков, что является исключением из правил. "В... читать дальше
.14 мая 2019 года 12:40
Чрезмерная финансовая нагрузка на организации топливно-энергетического комплекса в результате увеличения размеров налоговых, таможенных и иных платежей отнесены к рискам в области энергетической безопасности, связанным с внутренними вызовами и угрозами. Об этом говорится в... читать дальше
.14 мая 2019 года 12:31
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в мае 2019 года упад до минус 2,1 пункта с 3,1 пункта в апреле, свидетельствуют данные исследовательского института Zew. Индикатор опять оказался в отрицательной... читать дальше
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