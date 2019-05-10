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10 мая 2019 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5551 руб.

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10 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5551 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,514 руб., максимальный - 9,558 руб. Было заключено 14 сделок. Объем торгов составил 2,98 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,528 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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