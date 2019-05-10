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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 мая в размере 65,2287 руб., курс евро - 73,0888 руб.
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10 мая 2019 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 мая в размере 65,2287 руб., курс евро - 73,0888 руб.
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10 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 65,2287 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 73,0888 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,71 коп.
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09 мая 2019 года 17:58
На 46 миллионах купюр австралийских долларов найдена опечатка. Ее обнаружили спустя много месяцев после того, как новая купюра номиналом $50 была запущена в оборот, сообщает BBC. В микротексте банкноты неверно написано слово "ответственность" - в нем пропущена буква (в... читать дальше
.09 мая 2019 года 17:42
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании. Цена размещения была установлена по верхней границе ценового диапазона, который изначально составлял $11-13,5 за ценную... читать дальше
.09 мая 2019 года 17:21
Необходимые решения по сокращению числа депутатов Европарламента (ЕП) и по перераспределению мест британских парламентариев уже приняты, и трудностей в этом вопросе после Brexit не ожидается, считает председатель ЕП Антонио Таянии. "Британские депутаты, избранные в мае,... читать дальше
.09 мая 2019 года 15:29
Чаще всего туристов обманывают при покупке авиабилетов и аренде жилья, число преступлений в прошлом году выросло на 14%, сообщает британская газета The Sun. "По данным ассоциации ABTA (Action Fraud and Get Safe Online), в прошлом году более пяти тысяч туристов потеряли в среднем... читать дальше
.09 мая 2019 года 14:31
На фоне не стихающих конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке продолжает расти число голодающих. На сегодняшний день в регионе недоедают 52 миллиона человек, сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Эксперты... читать дальше
.09 мая 2019 года 13:24
ВВП Казахстана в 2019 году вырастет на 3,5%, в 2020 - на 4,1%, говорится в майском обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В ноябрьском прогнозе ЕБРР также прогнозировал рост ВВП Казахстана на уровне 3,5% в 2019 году. "Экономика Казахстана выросла на... читать дальше
.09 мая 2019 года 12:47
Подготовка встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, в том числе на саммите G-20 в Японии, пока не ведётся, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Не планируется. Пока не планируется встреча, не идёт разговора о встрече", -... читать дальше
.09 мая 2019 года 12:24
Путин: Россия призывает осознать ответственность за создание системы равной для всех стран безопасности
Россия призывает все страны осознать ответственность за создание системы равной для всех безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение. Мы призываем все страны осознать нашу общую... читать дальше
.09 мая 2019 года 11:26
Мэр столицы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 млн рублей, что чуть более чем на миллион больше, или на 16,7%, его дохода в 2017 году. Декларация о доходах и имуществе С.Собянина опубликована на официальном портале московской мэрии в среду вечером. Доход С.Собянина в 2017... читать дальше
.09 мая 2019 года 11:21
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении санкций против производства металлов в Иране, сообщается в пресс-релизе Белого дома. В документе отмечается, что цель указа - лишить Иран доходов, "включая доходы от экспорта продукции, связанной с производством... читать дальше
.09 мая 2019 года 11:02
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле сократилось по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 2140 установок против 2213 в марте.... читать дальше
.09 мая 2019 года 10:25
Банк России предлагает снизить размер суммарной стоимости недвижимости, принимаемой негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или управляющей компанией (УК) паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и НПФов к расчету собственных средств, с 50% до 25% суммарной стоимости принятых к... читать дальше
.09 мая 2019 года 09:49
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу внести в правительство проект постановления об установлении для газовых турбин к 2025 г. 100% локализации производства, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров. Поручение также предполагает... читать дальше
.09 мая 2019 года 09:25
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы в среду выросли, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности ряда крупных компаний региона и статистки из Германии. Объем промышленного производства в Германии в марте увеличился на 0,5% по сравнению с... читать дальше
.09 мая 2019 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 65,2287 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 73,0888 руб. По сравнению с предыдущим...
.08 мая 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,67 пункта (0,806%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2544,43 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше
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