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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,189 руб.
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08 мая 2019 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,189 руб.

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8 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 73 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,189 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,9 руб., максимальный - 65,36 руб. К этому времени было заключено 20299 сделок. Объем торгов составил 143641,06 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,985 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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