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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 26 апреля по 3 мая на 3963 тыс. баррелей, бензина - упали на 596 тыс. баррелей
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08 мая 2019 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 26 апреля по 3 мая на 3963 тыс. баррелей, бензина - упали на 596 тыс. баррелей
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8 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3963 тыс. баррелей - до 466,604 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 596 тыс. баррелей и составили 226,147 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 159 тыс. баррелей, достигнув 125,563 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1900 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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