Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,1885 руб.

8 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1885 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,0125 руб., максимальный - 65,32 руб. Было заключено 8786 сделок. Объем торгов составил 38675,19 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,0625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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