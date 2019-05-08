Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

8 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.05 по 19.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле сократилось по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 2140 установок против 2213 в марте.... В среднем в минувшем месяце в мире работало 2140 установок против 2213 в марте.... читать дальше

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Банк России предлагает снизить размер суммарной стоимости недвижимости, принимаемой негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или управляющей компанией (УК) паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и НПФов к расчету собственных средств, с 50% до 25% суммарной стоимости принятых к... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу внести в правительство проект постановления об установлении для газовых турбин к 2025 г. 100% локализации производства, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров. Поручение также предполагает... Поручение также предполагает... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы в среду выросли, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности ряда крупных компаний региона и статистки из Германии. Объем промышленного производства в Германии в марте увеличился на 0,5% по сравнению с... Объем промышленного производства в Германии в марте увеличился на 0,5% по сравнению с... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 65,2287 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 73,0888 руб. По сравнению с предыдущим... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 73,0888 руб. По сравнению с предыдущим...

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,67 пункта (0,806%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2544,43 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42301,744 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 260,210 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 73 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,189 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,9... Минимальный курс доллара США составил 64,9... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6031 руб. Минимальный курс юаня составил 9,55 руб., максимальный - 9,6177... Минимальный курс юаня составил 9,55 руб., максимальный - 9,6177... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1024 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0567 руб. Минимальный курс евро составил 72,7225 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,7225 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением. В среду в Азии сохранилась негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%), подогретая статистикой из Китая. В среду в Азии сохранилась негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%), подогретая статистикой из Китая. Объем китайского экспорта снизился в... Объем китайского экспорта снизился в... читать дальше

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Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон оценивает вероятность заключения торговой сделки между США и Китаем в 80% и настроен оптимистично даже после того, как возникшая угроза введения новых пошлин всколыхнула мировые рынки. Несмотря на... Несмотря на... читать дальше

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Администрация США в скором времени введет новые санкции против Ирана, сообщает газета The Hill со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Совета национальной безопасности Тима Моррисона. "Ожидайте новых санкций в скором времени", - приводит издание слова Т.Моррисона.... "Ожидайте новых санкций в скором времени", - приводит издание слова Т.Моррисона.... читать дальше

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в 2019 году на 4,5%, говорится в майском обзоре экономических перспектив стран региона, опубликованном на сайте банка. Согласно этому обзору, в 2020 году... Согласно этому обзору, в 2020 году... читать дальше

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Власти Китая разрешили экспортировать подержанные автомобили для стимулирования продаж машин в стране. По сообщению агентства "Синьхуа", первыми разрешение на экспорт подержанных автомобилей получили 10 административных единиц, в том числе Пекин и Шанхай. Китайское... Китайское... читать дальше

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анк ВТБ утвердил параметры выпуска облигаций серии Б-1-30 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. "Московская биржа" 15 апреля зарегистрировала выпуск облигаций... "Московская биржа" 15 апреля зарегистрировала выпуск облигаций... читать дальше

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