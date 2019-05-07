Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,0051 руб.

Минимальный курс евро составил 72,7425 руб., максимальный - 73,13 руб. Было заключено 2962 сделки. Объем торгов составил 13413,01 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,77 руб. за евро.

7 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 362 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0051 руб.

.

НПФ "Газфонд" раскрыл структуру собственности после акционирования (завершено в декабре 2018 года). Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "СОГАЗ" напрямую владеет 25% фонда, еще 8,3% принадлежат страховщику через АО "Регионгарант",... Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "СОГАЗ" напрямую владеет 25% фонда, еще 8,3% принадлежат страховщику через АО "Регионгарант",... читать дальше

.

Китайский интернет-гигант Alibaba проводит изменения, которые позволили ритейлерам из других государств также начать продажу своих товаров на платформе AliExpress по всему миру, сообщила президент подразделения оптовых рынков Alibaba Труди Дай газете Financial Times. До... До... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,55 пункта (0,645%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2548,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2564,38 (-0,03%) пункта,... читать дальше

.

Прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в 1-м квартале 2019 года сократилась на 16,3% и составила 10,662 млрд руб. по сравнению с 12,742 млрд руб. в январе-марте прошлого года, сообщила компания. 12,742 млрд руб. в январе-марте прошлого года, сообщила компания. Показатель EBITDA, скорректированный на чистое начисление резервов под... Показатель EBITDA, скорректированный на чистое начисление резервов под... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно снижаются: инвесторы оценивают статданные из Германии и корпоративную отчетность.. Как стало известно в среду, объем промышленного производства в Германии в марте 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с февралем и... Как стало известно в среду, объем промышленного производства в Германии в марте 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с февралем и... читать дальше

.

Минимальное значение за неделю (с 1 мая по 8 мая) - 65,8581 руб. за доллар, максимальное значение - 66,0239 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,17 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Максимальное значение за месяц (с 8 апреля по 8 мая) - 64,4888 руб. за доллар, минимальное значение - 62,997 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,25 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,72/65,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 3 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,49/65,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,47/73,87 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

Экс-главком ВМФ адмирал Королёв завершил военную службу, переходит на работу в ОСК, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду. "Бывший главком ВМФ Владимир Королёв завершил военную службу, которой отдал 46 лет, и "за эти годы он много сделал... "Бывший главком ВМФ Владимир Королёв завершил военную службу, которой отдал 46 лет, и "за эти годы он много сделал... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 65,2287 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,21 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 73,0888 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,71 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минэнерго не зафиксировало каких-либо неверных действий руководства "Транснефти" в связи с попаданием "грязной нефти" в трубопровод "Дружба". Д.Песков обратил на это внимание, отвечая на вопрос, возможны ли отставки в... читать дальше

.

мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-193 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9035% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,05% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,05% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

.

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. сократил операционную прибыль в четвертом финансовом квартале на 66,6%, или в 3 раза, главным образом, из-за расходов, связанных с оптимизацией производственных мощностей в Европе, а также неблагоприятных валютных разниц. Как... Как... читать дальше

.