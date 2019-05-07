Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1584,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1719,39 млрд руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 мая составили по Российской Федерации 1584,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1207,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2487,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2032,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 мая составили 1719,39 млрд руб. против 1214,6246 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.