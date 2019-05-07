07 мая 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Март 2019
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Март 2019
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Апрель 2019
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07 мая 2019 года 10:57
ЦБ РФ 30 апреля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,38 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 5 апреля по 13 мая планирует приобрести валюту на 255,4 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,6 млрд... читать дальше
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07 мая 2019 года 10:50
"Московская биржа" утвердила изменения в решение о выпуске облигаций банка "ДельтаКредит" серий БО-05, БО-08, БО-12, БО-19, БО-20, БО-25, БО-26, а также в программу облигаций серии 001Р, зарегистрированную под номером 403338В001Р02Е, в части замены эмитента биржевых облигаций... читать дальше
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07 мая 2019 года 10:49
Розничные продажи в Австралии в марте выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда повышение показателя составляло 0,9%, сообщило Австралийское статистическою бюро (ABS). При этом аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 0,2%, по данным Trading... читать дальше
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07 мая 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,2154... читать дальше
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07 мая 2019 года 10:37
Отрицательное сальдо внешней торговли Франции в марте 2019 года составило 5,324 млрд евро после дефицита в 4,131 млрд евро месяцем ранее, свидетельствуют данные Таможенного департамента страны. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года дефицит торгового баланса Франции... читать дальше
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07 мая 2019 года 10:37
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 мая по данным на начало операционного дня выросло до 775,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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07 мая 2019 года 10:28
Совет директоров "Башнефти" рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год 28,235 млрд рублей из 101,833 млрд рублей чистой прибыли по итогам года, говорится в сообщении компании.
На каждую обыкновенную и привилегированную акции предлагается выплатить по... читать дальше
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07 мая 2019 года 10:20
Доллар снижается в начале торгов на "Московской бирже", евро растет. Рубль стабилен к бивалютной корзине.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,2182 руб.
По... читать дальше
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07 мая 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,2182... читать дальше
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07 мая 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,47 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2579,28 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,13 пункта (0,01%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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07 мая 2019 года 10:13
Группа "Татнефть" в январе-апреле 2019 года добыла 9,753 млн тонн нефти, что на 3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы материнской компании.
В том числе в апреле было добыто 2,419 млн тонн нефти.
Головной... читать дальше
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07 мая 2019 года 10:03
Рынок акций РФ начал торги во вторник незначительным снижением на фоне разнополярных внешних сигналов - подросшая в рамках коррекции нефть компенсируется сохранением негативных настроений на фондовых площадках после решения США повысить экспортные пошлины в торговле с... читать дальше
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07 мая 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,27/66,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи не...
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07 мая 2019 года 09:57
Министерство финансов США не будет предоставлять Конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа, заявил глава ведомства Стивен Мнучин.
"Из уважения к ранее установленному комитету дедлайну и в соответствии с нашей приверженностью оперативным действиям, я... читать дальше
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07 мая 2019 года 09:48
мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-193 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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07 мая 2019 года 09:45
Железные дороги РФ, Турции и Азербайджана рассмотрят возможность реализации проекта по строительству второго железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на участке Ахалкалаки (Грузия) - Карс протяженностью 76 км по территории Турции и терминально-логистического центра в... читать дальше
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